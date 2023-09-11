الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محمد الباز يهاجم ارتداء النقاب.. ليس من الإسلام ويسبب أزمة نفسية عميقة

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

شكك الإعلامي محمد الباز، في تطبيق المديريات التعليمية، لقرار وزارة التربية والتعليم، بمنع ارتداء الطالبات النقاب في المدارس.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا “يحظر ارتداء النقاب بين الطالبات في جميع المراحل الدراسية”، كما حددت الوزارة مواصفات الزي "المدرسي الموحد"، بهدف التقليل من بروز الفروق الطبقية بين التلاميذ.

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وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "البنت تبقى لابسة نقاب من إعدادي، وهو ليس زي إسلامي، فلا يمكن التعامل معه أنه زي إسلامي". 

وأردف: "النقاب ليس من الإسلام، بل زي اجتماعي، من ترتديه على دماغي من فوق، لكن  90% من مرتديات النقاب ليس تدينًا وإنما لأسباب اجتماعية ونفسية، والنقاب يؤدي لمشاكل نفسية عنيفة، يجعل البنت معزولة، خاصة لما يفرض عليها وهي صغيرة". 

وتساءل: "هل المدارس والمديريات هيطبقوا القرار؟ أشك، هيقولوا الوزارة تقول اللي عايزاه، وهيسمحوا بدخول المنقبات  واللي مش لابسة حجاب هيقولولها تلبسه بطريقتهم، الوزارة مش هتقدر تعمل لهم حاجة".

وأضاف : "البعض تداول القرار وقالوا الوزارة تمنع النقاب كأنه جديد، وهو قرار قديم، ويتم تعميمه بشكل دوري، الحجاب اختياري وليس إجباري، لكن بعض المدارس تفرض الحجاب على البنات".

 وأردف: "ولي الأمر يريد بنته محجبة أو غير محجبة هو حر، لكن البنات يتم إجبارها بطرق غير مباشرة وضغط معنوي، ويحسسوها إنها بتغضب ربنا وهتروح النار".

ولفت إلى أن بعض المدارس تجبر البنات على ارتداء الحجاب، حتى أن بعض المسيحيات تُؤثرن السلامة، وترتدي الإيشارب داخل المدرسة، مردفا: "ده بيحصل ولازم ينتهي".

 

 

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