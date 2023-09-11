إعصار دانيال.. هيئة الأسعاف الليبية تستغيث: الكارثة تفوق طاقتنا

قال الناطق باسم هيئة الإسعاف والطوارئ الليبية أسامة علي، إن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" التي اجتاحت مدن شرق ليبيا منذ أمس الأحد قادمة من البحر المتوسط؛ بلغ 25 ضحية بمدينة البيضاء، خلافا للمفقودين، إضافة إلى 7 قتلى ونحو 20 مفقودا بمدينة سوسة المنكوبة بالكامل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هيئة الإسعاف والطوارئ فقدت التواصل مع فرق الإغاثة والإنقاذ بالمدن المنكوبة، وكذلك الفرق الداعمة القادمة من مدينة إجدابيا، وأن هناك مشكلة بشأن التواصل بين الغرب وباقي المدن المنكوبة.

2000 قتيل

وأوضح أن الهيئة تواجه معضلة في التواصل بمدينة درنة بعد فقدان التواصل مع مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة، لافتا إلى تشكيل غرفة أزمة بمدينة بنغازي شرق ليبيا؛ بهدف إعادة الهيكلة وتوجيه فرق الدعم والإغاثة إلى المنطقة الشرقية حسب الاحتياج.

ولفت إلى أن ليبيا مازالت في أوج الأزمة، وهي دولة ليست مهيئة لمثل هذه الكوارث، لأول مرة نواجه هذه الكارثة، وأعلن عن خروج مستشفى البيضاء عن الخدمة؛ نتيجة انقطاع الكهرباء العمل فيما يقتصر العمل على الإسعاف والطوارئ داخل المدينة.

وارتفع أعداد القتلى بسبب إعصار دانيال في ليبيا ليتجاوز الألفي قتيل، ونحو آلاف المفقودين الذين جرفتهم السيول نحو البحر، وذلك حسبما أفادت به “العربية” في نبا عاجل لها.