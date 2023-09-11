الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزيرة خارجية ألمانيا تصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

 

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية (كييف)؛ في زيارة مفاجئة.

 

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وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية  في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية  أن "بيربوك، أكدت لدى وصولها إلى محطة القطار في كييف، دعم بلادها لأوكرانيا في جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قائلة: في خضم وابل من القنابل وفي مواجهة الدبابات الروسية، انطلقت أوكرانيا بثقة وحزم على الطريق إلى الاتحاد الأوروبي.

 

وتعد هذه هي الزيارة الرابعة التي تقوم بها بيربوك، إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل أكثر من عام ونصف.

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