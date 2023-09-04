الجامعة الألمانية تستقبل المؤتمر الدولي (ICCSR) سبتمبر 2024

أعلن أعضاء المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات(ICCSR) عن انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمرهم السنوي لعام ٢٠٢٤ بمصر في حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC).

وينعقد المؤتمر في الجامعة الألمانية بالقاهرة في الفترة من الرابع حتى السابع من شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٤، تحت عنوان "المسؤولية البيئية للشركات".

وتشهد فعاليات أعمال المؤتمر الذي يستمر على مدار أربعة أيام أوراق بحثية وعروضًا تقديمية من قبل مجموعة من الأساتذة الأكاديميين يمثلون جامعات وهيئات وكيانات علمية متعددة حول العالم، بجانب مشاركة متحدثين رئيسيين وعدد من الخبراء في هذا المجال، إضافة إلى مناقشات بحثية، تتيح فرص التواصل مع مئات المحترفين، وورش عمل تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وهو ما يتيح الفرص للعلماء والباحثين الاطلاع على بحوث أقرانهم والإحاطة بالبحوث العلمية الريادية المنجزة كل عام.

الجامعة الألمانية بالقاهرة تستضيف الدورة الثانية والعشرين

قالت ذلك الدكتورة رغدة الإبراشي، أستاذ مساعد الإدارة الاستراتيجية ورئيس قسم إدارة الأعمال والتنظيم في الجامعة الألمانية بالقاهرة، ومحررة في مجلة " الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية " ورئيس الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في القاهرة

و تابعت "تسعد الجامعة الألمانية بالقاهرة باستضافة هذا المؤتمر في القاهرة في عام ٢٠٢٤، ونتوقع مشاركة واسعة في هذا المؤتمر ، كما يشارك فى أعمال اللجنة المحلية المشكلة كل من الدكتورة رشا حسن، مدرس الابتكار وريادة الأعمال؛ الدكتورة داليا عبد الوهاب، مدرس الإدارة الدولية؛ والدكتورة أميرة مجدي، مدرس الإدارة الاستراتيجية بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الالمانية بالقاهرة ؛ وأضافت الإبراشى : "نعتقد أن هناك حالياً اهتمامًا عالمياً متزايدًا بالمسؤولية البيئية للشركات، ونريد أن نوفر منبرًا للشركات والجامعات والمؤسسات الأخرى للتعرف ومناقشة أحدث الاتجاهات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات".

ولفتت إلى أن المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات(ICCSR) يُنظم تحت مظلة أبحاث المسؤولية الاجتماعية (SRRNet)، وهي شبكة عالمية تضم العلماء الذين يهتمون بالعقد الاجتماعي ويجمع بين أصحاب المصلحة في المجتمع وسلوك المؤسسات المسؤولة ، حيث يرأس هذه الشبكة البروفيسور ديفيد كروثر ، و هو أستاذ في مجال مسؤولية الشركات الاجتماعية و يعمل أستاذا زائراً في عدد من الجامعات الدولية، إضافة إلى كونه رئيس تحرير مجلة الحوكمة و المسؤولية الاجتماعية، و هو القائل بأن منظمة الأمم المتحددة أعلنت مؤخرا اننا دخلنا عصر الغليان العالمي نتيجة الطقس الحار الذي يشهده العالم والارتفاع القياسي في درجات الحرارة العالمية ، و لكن هناك قضايا أخرى تتعلق بالبيئة بحاجة أيضًا إلى التعامل معها ، ففي هذا المؤتمر سوف نناقش و نطور أفكارًا جديدة، ونتعاون على الصعيدين الوطني والدولي.

وأشارت الدكتورة شهلا سيفي، المدير لشبكة أبحاث المسؤولية الاجتماعية ورئيس لجنة المؤتمرات أن المشاركين في هذا المؤتمر يأتون من جميع أنحاء العالم، و سوف نوفر منصة مخصصة متفردة للاجتماع وتبادل الأفكار .

تجدر الإشارة إلى أته سيتم قريبا توفير معلومات التسجيل للمشاركة فى المؤتمر القادم