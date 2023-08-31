أحمد الفيشاوي وسط أجواء من المرح برفقة ابنه مع والدته الألمانية"العائلة تأتي أولا"

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي لأول مرة برفقة ابنه، وسط أجواء من المرح والانسجام بحمام سباحة، وقبّل والدته، وبعدها تناولا الطعام، وعلق على الصور كاتبا: "أهلا بك في بيتك يابني، دينيس و تي، أحبكما، العائلة تأتي أولا"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

أسرة أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي لأول مرة مع ابنه داخل حمام السباحة

نشر النجم أحمد الفيشاوي صورا له مع الطفل ووالدته من حمام السباحة، بعد 3 سنوات منذ إعلان لينا أحمد الفيشاوي، أن لها أخ من الأب من أم ألمانية ويعيش هناك، وأنها التقيت به ويُدعى تيتوس.

أحمد الفيشاوي

تفاصيل قصة إبن الفيشاوي



تعود قصة ابن الفيشاوي الصغير إلى عام 2020، كشف المحامي شعبان سعيد محامي لينا الفيشاوي عن ظهور ابن جديد يدعى تيتوس للفنان أحمد الفيشاوي.

أحمد الفيشاوي

وقال شعبان سعيد في لقاء له مع برنامج "ET بالعربي" أنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان تطلب فيها أن يتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.

أسرة أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

تابع سعيد أن تيتوس ولينا ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، وأنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية.

تيتوس أحمد الفيشاوي

وفي يناير 2023، نشر الفيشاوي صورة لابنه من تدريب الكاراتيه، وعلق كاتبا: "ابني أصبح كبيراً وقوياً، وحقق فوزاً في رياضة الكاراتيه.. استمر في التقدّم لتنطلق".

أحمد الفيشاوي

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة"، شارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، من إخراج رضا عبد الرزاق، وتأليف محمد علام.