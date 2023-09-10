أطعمة لا يجب تناولها أثناء الدورة الشهرية

تقلصات في المعدة، أو غثيان، أو الإفراط في تناول الطعام، أو تقلبات مزاجية، وتجلب الدورة الشهرية معها العديد من الآثار الجانبية غير السارة، وتقول خبيرة التغذية لانا بيلييفا خصيصًا لـ MedicForum، إن التغذية عامل مهم.

إذا تناولت الأطعمة الخاطئة، فقد تشعر أنك أسوأ، ولهذا السبب يجب عليك تجنب أشياء معينة خلال الدورة الشهرية.

ابتعدي عن هذه المنتجات خلال الدورة الشهرية

اللحوم الدهنية سيئة للهرمونات

يمكن أن تؤثر اللحوم الدهنية سلبًا على هرموناتك. لهذا السبب يجب عليك الابتعاد عن الهامبرغر وما إلى ذلك.

الوجبات السريعة تزيد من مستويات هرمون الاستروجين

بالطبع، نود أن نكافئ أنفسنا بجزء كبير من البطاطس المقلية. ومن الأفضل عدم القيام بذلك، لأن الدهون المتحولة التي تحتوي عليها تزيد من مستويات هرمون الاستروجين. وهذا قد يجعل الألم أسوأ.

البازلاء والفاصوليا - تسبب انتفاخ البطن بالتأكيد

البازلاء والفاصوليا تسبب الانتفاخ، ويوضح طبيب بيلييفا: "نظرًا لأنه يتعين علينا بالفعل التعامل مع آلام البطن أثناء الحيض، فإن هذا قد يؤدي إلى تفاقم الوضع".

المشروبات التي تحتوي على الكافيين تزيد من تقلبات المزاج والصداع

يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تفاقم متلازمة ما قبل الحيض (PMS للاختصار)، ويمكن أن يؤدي إلى تقلبات مزاجية أو آلام في المعدة أو صداع.

الكحول يسبب الصداع

من فضلك لا تشرب الكحول خلال الدورة الشهرية! إذا كنت تعاني من صداع الكحول بالإضافة إلى الألم، فمن المحتمل أنك مرهق تمامًا.

كولا، فانتا، سبرايت - الشاي أفضل

المشروبات السكرية ضارة تمامًا بالمعدة أثناء الدورة الشهرية، ولهذا السبب يجب عليك شرب الشاي بدلا من ذلك.

الأطعمة الجاهزة – من الأفضل تجنبها، حتى لو لم تكوني في فترة الحيض

تحتوي المنتجات النهائية على العديد من المواد التي لا يحتاجها جسمنا حاليًا.

وخلال الدورة الشهرية عليك الاهتمام بنظام غذائي صحي. لذلك من الأفضل تناول الخضروات الطازجة والفواكه والسلطات الخفيفة.

هناك منتجات أخرى يمكن أن تساعد أيضًا. وتشمل هذه الحبوب الكاملة والسلمون والشوفان واللوز أو حليب الصويا وزيت بذور الكتان أو الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل السبانخ واللفت والقطيفة والدخن والعدس والحمص وبذور اليقطين.

يحتوي البرتقال والليمون والليمون الحامض على الكثير من فيتامين د وبالتالي فهو مفيد أيضًا وبالطبع، يمكنك أيضًا تناول الشوكولاتة لتجعلك تشعر بالسعادة، ولكن لا ينبغي تناوله بكميات كبيرة لأنه يحتوي على السكر.