أفضل 5 أطعمة صحية تمنع اضطرابات وآلام الدورة الشهرية.. الموز أبرزها

يوصي الأطباء الفتيات والنساء أثناء فترة الدورة الشهرية بضرورة إضافة بعض الأطعمة إلى أنظمتهن الغذائية، لكي تساعدهن على التخلص من تقلبات المزاج والانتفاخ والتشنجات التي تصيبهن بشكل دائم أثناء هذه الفترة.

أطعمة تخفف آلام الدورة الشهرية

ووفقًا لما ذكره موقع "hindustantimes"، إليكِ قائمة بأبرز الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي خلال فترة الدورة الشهرية للحفاظ على نشاطك..

أطعمة تمنع آلام الدورة الشهرية

1- الموز

يساعد الموز في تخفيف تقلبات المزاج وتقليل الانتفاخ، لإحتوائه على فيتامين ب6، كما أنه يوفر مصدرًا سريعًا للطاقة ويساعد في تنظيم حركات الأمعاء.

2- التمر

مصدر طبيعي للحديد، وقد يكون مفيدًا في مواجهة فقدان الحديد المحتمل أثناء الحيض، كما يحتوي على الألياف والسكريات الطبيعية التي توفر الطاقة المستدامة.

3- عين الجمل

يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات قد تقلل التشنجات والانزعاج، كما أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والألياف والمغنيسيوم.

4- الزنجبيل

له خصائص مضادة للالتهابات ومخففة للألم قد تخفف تشنجات الدورة الشهرية، كما يساعد على الهضم وقد يخفف الغثيان الذي تعاني منه بعض النساء أثناء هذه الفترة.

5- الأعشاب

لتناول الأعشاب مثل البابونج أو النعناع أو أوراق التوت تأثيرات مهدئة على الجسم، حيث يساعد البابونج والنعناع على استرخاء العضلات وتخفيف الألم، بينما يُعتقد أن أعشاب أوراق التوت تنشط الرحم وتعزز الصحة الإنجابية.