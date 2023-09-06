علاقة الدورة الشهرية بالصداع النصفي.. لخبطة الهرمونات السبب

قد تكون الاختلالات الهرمونية هي المسؤولة عن مجموعة من الأعراض غير المرغوب فيها، بدءًا من التعب أو زيادة الوزن إلى حكة الجلد أو انخفاض الحالة المزاجية، خاصة عند الدورة الشهرية.

الهرمونات هي مواد كيميائية تنتجها الغدد في نظام الغدد الصماء ويتم إطلاقها في مجرى الدم. يحدث عدم التوازن عندما يكون هناك الكثير أو القليل جدًا من الهرمون.

وتعتبر هرموناتك مهمة لتنظيم العديد من العمليات المختلفة في الجسم بما في ذلك الشهية والتمثيل الغذائي ودورات النوم والدورات الإنجابية والوظيفة الجنسية ودرجة حرارة الجسم والمزاج.

علاقة الدورة الشهرية بالصداع

مع اقتراب موعد الدورة الشهرية، فنجد أن بعض النساء يشعرن بالقلق والتوتر والعصبية والاكتئاب، والصداع العام أو النصفي، وعند البحث عن هذا الأمر أثبتت الكثير من الدراسات الطبية أنه عند اقتراب موعد الدورة الشهرية " الطمث " تشعر الكثيرات بالصداع.

وهناك علاقة قوية بين الإصابة بالصداع النصفي أو الصداع الكلي واقتراب موعد الدورة الشهرية، وذلك بسبب لخبطة الهرمونات قبل الدورة الشهرية، فيحدث انخفاض في مستويات هرمون الاستروجين قبل نزولها، وهو السبب الأساسي في الإصابة بالصداع النصفي، وتستمر إلي أول يومين منها .

وأخذ المسكنات لتجنب الشعور بألم شديد، وتخفيف حدة الصداع، مع ضرورة تناول الطعام الصحي خلال فترة الدورة الشهرية، ويتم ذلك عن طريق تناول الخضروات والفواكه بكثرة، والتقليل من تناول الحلويات والسكريات لتقليل حدة الصداع.

ويجب ممارسة التماريين الرياضية بشكل عام وخاص قبل موعد الدورة الشهرية لتجنب التعرض أو الإصابة لأي مشاكل صحية أو التوترات أو أعراض مرتبطة بموعد الدورة الشهرية