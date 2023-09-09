لحظات مرعبة عاشها رواد مطعم لحظة وقوع زلزال المغرب (شاهد)

ضرب زلزال قوي ونادر المغرب، ليل الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

وثَّق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم السبت، لحظات مرعبة عاشها رواد مطعم لحظة وقوع زلزال المغرب.

يظهر الفيديو لحظة تدافع زبائن المطعم لحظة وقوع الزلزال.

قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إنه لا يتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل هزات ارتدادية غير محسوسة في منطقة الحوز، ويُعد زلزال اليوم هو الأعنف منذ قرون.

ضرب المغرب، فجر السبت، زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية في إغيل بإقليم الحوز، كما وقعت هزة أرضية في أقاليم سطات والجديدة وسيدي بنور، في حدود الساعة 23 :11 دقيقة ليلة السبت.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب:

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 820 قتيلا على الأقل، وفقًا لوزارة الداخلية المغربية.

سُجل وقوع الضحايا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان.

قال مسئول محلي: “إن معظم الوفيات كانت في مناطق الجبال التي يصعب الوصول إليها”.

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب.

أشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفًا أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.

أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مبان مدمرة ومبان أخرى تهتز وشوارع يملؤها حطام متناثر، وشوهد الناس يهربون في حالة من الذعر والبعض كان يمشي وسط سحب من الغبار.

أفادت تقارير بوجود عائلات ما زالت عالقة تحت حطام منازلها، وشهدت المستشفيات في مدينة مراكش تدفقًا للجرحى من مختلف المناطق، ودعت السلطات المواطنين إلى التبرع بالدم.

أظهرت الكثير من اللقطات التي نُشرت على منصة إكس المباني وهي تنهار، لكن البي بي سي لم تتمكن من تحديد مكان تلك المباني.

وقد قرر السكان البقاء خارج منازلهم تحسبًا لوقوع زلازل أخرى قوية.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "إن زلزالًا قويًّا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومترًا، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتر.

https://www.youtube.com/shorts/HGTkdT_J7bI?feature=share