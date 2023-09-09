الجزائر: فتح المجال الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والمصابين في زلزال المغرب

أعلنت الجزائر، اليوم السبت فتح مجالها الجوي لنقل المساعدات الإنسانية و والمصابين في زلزال المغرب، مبدية استعدادها التام لتقديم المساعدات له.

وبحسب ما أفادت به الرئاسة الجزائرية - في بيان لها - "أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية"، على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من البلاد.

وأضاف البيان السلطات الجزائرية العليا قررت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والمصابين.

ارتفاع أعداد الضحايا إلى 1037 وفاة و1204 إصابة

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، إلى 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة.

وأضافت الوزارة - في بيان - أن السلطات تواصل تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجيستية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، فيما تشهد مختلف البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.

وووفقا للبيان، أكدت وزارة الداخلية أن عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس، وتتم في ظروف جيدة، موجهة تحية اعتزاز وتقدير للسكان على الحس الوطني العالي والتضامن الكبير من أجل تجاوز آثار الزلزال ودعم الجهود المبذولة.

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، وأعقبته هزات ارتدادية، ألحقت أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية، وتسبب الزلزال بأضرار مادية جسيمة.