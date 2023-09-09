رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ينعي ضحايا زلزال المغرب

تقدم عماد البناني المدير التنفيذي ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بخالص التعازي والمواساة لضحايا زلزال المغرب الذي ضرب الدولة الشقيقه.

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تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بخالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب دولة المغرب الشقيقة، سائلين المولى عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين وأن يتغمد الله المتوفين برحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ويعبر النادي عن تضامنه مع الشعب المغربي الشقيق بعد الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المغرب.

الزمالك ينعي ضحايا زلزال المغرب

وكان نادي الزمالك قد نشر من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ببالغ الأسى والحزن، نادي الزمالك يقدّم خالص التعازي والمواساة لضحايا الزلزال الذي ضرب دولة المغرب الشقيقة، راجيين من المَولى الشفاء العاجل للمصابين".

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت اليوم السبت ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة، مساء الجمعة وصباح السبت، إلى تسجيل 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.