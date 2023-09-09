حالة الذعر التي أصابت المواطنين لحظة وقوع الزلزال (شاهد)

تداول نشطاء على منصة “X”، المعروفة بتويتر سابقًا، مقطع فيديو يُظهر حالة الذعر والرعب الذي أصابت المواطنين لحظة وقوع الزلزال المدمر بالمغرب.

وأظهر الفيديو فرار المواطنين إلى الشوارع بسرعة، خوفًا من انهدام المنازل فوق رؤسهم، والتجمع بالخارج وهم في حالة خوف شديدة.

جدير بالذكر أن التلفزيون المغربي، أكد على ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق عدة بالمملكة في وقت مُبكر، اليوم السبت، إلى 632 وفاة و329 مصابًا.

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر:

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب وزارة الداخلية.

وانهارت مبانٍ بالمدن العتيقة جراء الزلزال القوي الذي ضرب المغرب، حيث شعر السكان بهزة أرضية وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفًا من ارتدادات تابعة للهزات الأولى.

مركز الزلازل الأورومتوسطي:

بحسب مركز الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 16 كيلو مترًا من قرية "تلات نيعقوب" وسط البلاد.