رئيس اتحاد المحامين العرب ينعى ضحايا زلزال المغرب

تقدم رئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب أجزاء من دولة المغرب الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد نقيب محامي مصر، عمق حزنه وأسفه لفقدان وإصابة المئات من الشعب المغربي، جراء الزلزال الذي وقع في إقليم الحوز، وسط الجمهورية الشقيقة، وأدى إلى خسائر في الأرواح.

وبعث رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التعازي إلى شعب المغرب الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق زويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.