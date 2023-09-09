زلزال المغرب.. زلازل هزت العالم في 2023

باتت المغرب ليلة مرعبة في تاريخها، إذ ضربها زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مساء أمس الجمعة في تمام الساعة 11 مساء، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة "إغيل" بإقليم الحوز.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

وحسب وسائل إعلام مغربية، أشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي".

فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم، عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا".

زلزال تركيا وسوريا

ويعد الزلزال الذي شهدته تركيا وسوريا، هو الأضخم خلال عام 2023، ولذلك كانت تداعياته وخسائره المادية هي الأكثر وضوحاً، حيث ارتفع عدد الضحايا لأكثر من 50 ألف حالة، بينما الزلازل الأخرى، ومنها الزلزال الذي شهدته الإكوادور، لم تتعد خسائره البشرية وفاة 14 شخصاً.

في 6 فبراير، وقع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7.8 درجة في جنوب تركيا بالقرب من الحدود الشمالية لسوريا، وأعقب هذا الزلزال بعد تسع ساعات تقريباً زلزال بقوة 7.5 درجة يقع على بعد حوالي 59 ميلا (95 كيلومتراً) إلى الجنوب الغربي.

زلزال إندونيسيا

وفي 10 يناير 2023 ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية، ولم يتم رصد أي ضحايا.