انتهاء الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي

ساعات قليلة، وتعلن إثيوبيا رسميًا الإنتهاء من الملء الرابع لمشروع سد النهضة الإثيوبي.

سد النهضة الإثيوبي

انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، فيديوهات وصور، تفيد بغلق البوابات ومرور المياه بعد تخزين الملء الرابع لسد النهضة، المتوقع أن تخزين يصل ل 24 مليار متر مكعب.

يصبح إجمالي تخزين سد النهضة حتي الآن، بعد تخزين المراحل الثلاثة 17 مليار متر مكعب، ويصبح الملء الرابع 24 مليار متر مكعب حسب توقعات الخبراء، ليكون الإجمالي أعلى من 30 مليار متر مكعب.



والجدير بالذكر أن تعرضت السودان صباح اليوم الجمعة، للجفاف السدود بعد احتجاز مياه نهر النيل من قبل سد النهضة، حسبما رصدت المواقع السودانية.