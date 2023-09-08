بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا

بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا ، يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الإثيوبي في المباراة الحاسمة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023. تقام هذه المباراة في الجولة الأخيرة من التصفيات وتأتي بعد مشوار مميز للمنتخب المصري في محاولة لضمان مشاركته في البطولة القارية الكبيرة في كوت ديفوار.

التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023:

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 كانت حافلة بالتحديات والمباريات الصعبة للمنتخبات المشاركة. منتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، كان يعيش لحظة تاريخية حيث كان على وشك حسم تأهله إلى البطولة القارية.

بدأت مصر مشوارها في هذه التصفيات بتصفيات قوية وأداء متميز. استمرت المباريات وتحقق المنتخب المصري للنقاط الثلاث في كل مباراة من مجموعته، وهذا ما جعله يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة. وكانت هذه النتائج مهمة جدًا لضمان التأهل إلى البطولة الكبيرة.

منتخب مصر في معسكر مغلق:

استعد منتخب مصر بجدية للمباراة الحاسمة ضد إثيوبيا في هذه التصفيات. أقام المنتخب معسكرًا مغلقًا في أحد فنادق القاهرة بهدف تجهيز اللاعبين ورفع معنوياتهم قبل المواجهة الهامة. يتولى المدرب البرتغالي روي فيتوريا قيادة الفريق وتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وضمان التأهل النهائي.

مباراة إثيوبيا:

مباراة الجمعة الموافق 8 سبتمبر ستجرى على أرض استاد الدفاع الجوي في القاهرة، وسيكون هذا الاستاد شاهدًا على اللقاء الحاسم. يجدر بالذكر أن هذه المباراة ستكون بمثابة آخر فرصة للفرق المتنافسة لضمان تأهلها إلى كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومشوقًا، حيث سيسعى منتخب مصر إلى الانتصار وتأكيد تفوقه في المجموعة. وبالنظر إلى تصدر المنتخب المصري للمجموعة وتحقيق 12 نقطة من أصل 15 ممكنة، يمتلك الفراعنة وضعًا جيدًا في التصفيات.

المستقبل المشرق:

بعد التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2023، ينظر منتخب مصر بتفاؤل إلى مستقبل مشرق في البطولة القارية. تأمل الجماهير المصرية في رؤية منتخبها يحقق النجاح ويتنافس على اللقب.

مباراة ودية مع تونس:

بعد المواجهة مع إثيوبيا، سيخوض منتخب مصر مباراة ودية أخرى ضد تونس يوم 12 سبتمبر على نفس الملعب. ستكون هذه المباراة فرصة لتجربة أداء الفريق وتحسين التناغم بين اللاعبين قبل البطولة الكبرى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

سيتم بث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيتاح للمشاهدين فرصة متابعة المباراة وتشجيع منتخبهم في الزمان والمكان المناسبين.

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تحديات إثيوبيا:

من جهة أخرى، يواجه منتخب إثيوبيا تحديات كبيرة في هذه التصفيات. بعد أداء مخيب للآمال في المباريات السابقة، يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الأخير في المجموعة بأربع نقاط فقط من أصل 15 نقطة ممكنة. يجب على إثيوبيا تحقيق الانتصار وتحسين أداءها إذا أرادت تحقيق أداء مشرف في هذه التصفيات.

التأثير على كأس أمم أفريقيا:

تعكس هذه المباراة ومصير كل منتخبي مصر وإثيوبيا كيف يمكن لكرة القدم أن تؤثر على مشوار المنتخبات في البطولات الكبرى. سيكون لهذه المباراة تأثير كبير على التصفيات ومن سيحقق التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2023.

من المثير للاهتمام متابعة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا ورؤية كيف سيؤثر هذا اللقاء على مستقبل كلا المنتخبين في كأس أمم أفريقيا 2023. يتوقع الجميع مباراة ممتعة ومشوقة في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ونتمنى التوفيق للمنتخبين في هذا التحدي الكبير.