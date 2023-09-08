أوقاف سوهاج تطلق 10 قوافل دعوية بمساجد طما

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج، برئاسة الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن وزارة الأوقاف، قررت إطلاق القوافل الدعوية بمختلف مساجد محافظة سوهاج، تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن القوافل الدعوية تهدف إلى نشر الفكر الإسلامى الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وأن القوافل إنطلقت اليوم الجمعة، الموافق 8 من شهر سبتمبر الجاري، وتشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة فى النشاط الصيفى للطفل، وذلك بقرى العتامنة والسبايكة ومشطا وكوم العرب بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

استهدفت القوافل مسجدي التوحيد وآل رضوان بالنجع المستجد، ومساجد الجزار، والحسينات، والرحمة بقرية مشطا، وخاتم المرسلين بقرية السبايكة، ومساجد مصعب بن عمير، الرحمة القبلي، والنور بقرية العتامنة، والمسجد الكبير بقرية كوم العرب.