القليوبية في 24 ساعة.. ربة تنهي حياة أبنه شقيق زوجها بسبب القمامة ومصرع طالب ومهندسه زراعية

القليوبية في 24 ساعة.. شهدت محافظة القليوبية على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الوقائع و الأحداث المؤسفة، كان أبرزها انتشال جثة طالب من الرياح التوفيقي بطوخ ، وربة منزل تقتل بنت شقيقه زوجها بقليوب وهي :

قطار ينهي حياة مهندسة زراعية أثناء عبورها شريط السكة الحديد بقليوب

كانت البداية عندما لقيت سيدة حتفها ، إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم وكدمات وسحجات، جراء اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بسيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة المركز.

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وفي واقعة أخري ، أقدمت ربة منزل علي قتل ابنة شقيق زوجها، خنقا بسبب خلافات عائلية بينهم بمنطقة منطي دائرة مركز قليوب ، بمحافظة القليوبية ، كما صرحت النيابة بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب شهود الواقعة للإدلاء بشهادتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد شهدت منطقة منطي بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث قامت ربة منزل بالتخلص من نجلة شقيق زوجها خنقا، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية، جرى نقل الجثة للمستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول فتاة جثة هامدة إثر تعرضها للخنق.

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راح عيد ميلاد منذ شهرولم يعد .. جهود مكثفة لكشف غموض واقعة تغيب شيف بشبرا الخيمة

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، جهودها لكشف غموض واقعة، تغيب شاب يدعي إسلام. ا، يعمل شيف بأحد المحلات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة يمحافظة القليوبية، منذ قرابة شهر عن منزله، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم شرطة قليوب، بورود بلاغ من أهلية شاب يدعي إسلام، 33 سنة، يعمل شيف بأحد المحال بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بتغيبه عن منزله منذ أول شهر أغسطس الماضى.

وأشار أهليته في بلاغهم، أنه تلقى مكالمة هاتفية، وخرج عقب المكالمة، وأعلمهم أنه سيحضر حفلة عيد ميلاد مع أحد الأشخاص معه بالعمل بمنطقة شبرا، ومنذ ذلك الوقت هاتفه مغلق، ولم يستدل عليه.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

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وفي مدينة طوخ ، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالي، في انتشال جثة طالب بالصف الأول الإعدادي، لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة مركز شرطة طوخ، وذلك أثناء نزوله للاستحمام بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكذلك سؤال شهود الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونقلها للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء نزول "أحمد ع ع"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، للاستحمام بمياه الرياح التوفيقي، ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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