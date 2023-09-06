ربة منزل تتخلص من ابنة شقيق زوجها بسبب رمي القمامة ومسح السلم

أقدمت ربة منزل علي قتل ابنة شقيق زوجها، خنقا بسبب خلافات عائلية بينهم بمنطقة منطي دائرة مركز قليوب، بمحافظة القليوبية.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب شهود الواقعة للإدلاء بشهادتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بسبب رمي القمامة ومسح السلم .. ربة منزل تتخلص من ابنة شقيق زوجها بقليوب

وكانت قد شهدت منطقة منطي بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث قامت ربة منزل بالتخلص من نجلة شقيق زوجها خنقا، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية، جرى نقل الجثة للمستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة بقتل فتاة قليوب علي يد زوجة عمها

تلقي مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول فتاة جثة هامدة إثر تعرضها للخنق.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية، وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، حدوث مشاجرة بين المجنى عليها وتدعى "حبيبه" تبلغ من العمر 20 سنة، وزوجة عمها وتدعى "سيدة" تبلغ من العمر 38 سنة، قامت الأخيرة بالتخلص منها خنقا، بسبب رمى القمامة ومسح السلم داخل منزل العائلة.

أعترافات المتهمة بقتل فتاة قليوب

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بارتكابها للواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل تاجر بشوم بسبب خلاف على فرض السيطرة على أحد الأسواق بقليوب

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، محاكمة 6 أشخاص، المتهمين بقتل تاجر ماشية باستخدام شوم بسبب خلاف على فرض السيطرة على أحد الأسواق بدائرة قسم شرطة قليوب.

وفي وقت مسبق، قررت المحكمة في الجلسة السابقة محاكمة المتهمين بناء على طلب دفاع المتهمين للاستعداد والمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله.

المتهمين في الواقعة بقتل تاجر قليوب



وقد تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8714 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3272 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين وهم كرم س م، تاجر مواشي، 51 سنة، وشقيقه عزت م ي، 33 سنة، فلاح، ونجل عمهم يوسف م ح، 46 سنة، تاجر مواشي، ونجله أحمد ي م، 22 سنة، عامل بشركة، وشقيق الثالث أحمد م ح، 38 سنة، تاجر مواشي، وشقيقهم شريف م ح، 40 سنة، غفير، قتلوا عمدا المجني عليه أشرف محمود إبراهيم محمود، مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل واقعة قتل تاجر قليوب



وتابع أمر الإحالة، بأنه نفاذا لذلك الغرض عقد المتهمون العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم المتفق عليه وذلك بأن جمعوا شتات أمرهم وتوجهوا عصبة لمحل المجني عليه سوق مواشي إيقانا منهم بتواجده به، وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء شوم تالية الوصف، فأحدثوا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه والمرفق بالأوراق، قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في القضية مقتل تاجر قليوب



وفي وقت مسبق أوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحدثوا عمدا إصابة المجني عليه أشرف إبراهيم محمود بالأسلحة البيضاء- السابق الإشارة إليها بالبند عالية- وذلك إبان ارتكاب جريمتهم محل الوصف أولا فأعجزوه عن أداء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا وحازوا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء شوم على النحو المبين بالتحقيقات.

