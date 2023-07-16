خلافات تنثر دماء ربة منزل طعنا من زوجها أمام أطفالهم في طوخ

تجرد عامل من مشاعر الإنسانية وطعن زوجته أمام أطفالها بسلاح أبيض "سكين" بمركز طوخ حتى الموت وتم نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

خلافات ..تنثر دماء ربة منزل طعنا من زوجها أمام أطفالهم بطوخ

كانت البداية بتلقي مدير المباحث الجنائية ،إخطارا من مأمور مركز طوخ بقيام عامل بطعن زوجته بسلاح أبيض "سكين"، انتقل رئيس مباحث مركز طوخ ،وتبين أن المتهم عامل بالإدارة التعليمية وطعن زوجته بسلاح أبيض سكين حتى الموت.

وفي سياق متصل ، أوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم على خلاف مع زوجته وتعيش بمفردها وانقض عليها فجر اليوم وسدد لها عدة طعنات حتى أرداها قتيلة، وتم نقلها لمستشفى بنها العام وتحويلها لمستشفى بنها الجامعي ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.