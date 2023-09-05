3 أكتوبر.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات مالية في شبين القناطر

قررت محكمة جنايات بنها ،تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية بينهما ولسرقته بشبين القناطر في محافظة القليوبية لجلسة اليوم الثالث من دور أكتوبر المقبل للمرافعة .

3 أكتوبر .. محاكمة المتهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية في شبين القناطر

وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى «أحمد م ا» ۲۳ سنة عامل قتل المجنى عليه «خليل أ خ» عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله على إثر خلافات سابقه بينهما وأعد سلاح أبيض واستدرج المجنى عليه إلى إحدى المناطق النائية وتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح الأبيض حوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته .

و اقترنت تلك الجناية بجناية وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه بأن أشهر بوجهه سلاح أبيض «لسرقة الأموال المملوكه له وارتكب جناية القتل على اثر مقاومة المجني عليه له، وتمكن من تلك الوسيلة من الإستيلاء على الأموال والمنقولات المملوكة للمجنى عليه ، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض «سكين» بغير مسوغ قانونى .

بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم بإحداث عاهة لشخص بشبين القناطر

كما قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا للمتهم بإحداث عاهة لشخص في مشاجرة لخلافات بينهما بشبين القناطر، وبراءة والده من الاتهام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ووكيل النيابة مصطفى كمال صقر، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 20147 لسنة 2021 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3678 لسنة 2021 كلي شمال بنها، حيث قام ابراهيم ك.إ 58 سنة، ونجله كمال إ.ك 27سنة هارب بدائرة مركز شبين القناطر، بالتعدي بالضرب على المجني عليه ناصر عطية جمعة صالح عمدا بأنه إبان الواقعة وإثر خلافات فيما بينه والمتهم الأول، حضر المتهمان وحوزتهما أداة سنجة بأن كاله المتهم الأول ضربة بتلك الأداة استقرت بذراعه الأيسر، وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالأداة آنفة البيان فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في تحديد عند نهاية ثني إصبع السبابة لليد اليسرى عند تكوين قبضة اليد اليسرى، وتقدر نسبتها بنحو 2٪ على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا أداة سنجة، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.