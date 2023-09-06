انتشال جثة طالب غرق في الرياح التوفيقي بطوخ

أنتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، بالتنسيق مع الأهالي، جثة طالب بالصف الأول الإعدادي، لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة مركز شرطة طوخ، وذلك أثناء نزوله للاستحمام بالمياه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكذلك سؤال شهود الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

لعدم إجادته السباحة..انتشال جثة طالب من الرياح التوفيقي بطوخ

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ونقلها للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء نزول "أحمد ع ع"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، للاستحمام بمياه الرياح التوفيقي، ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جهود مكثفة لكشف غموض واقعة تغيب شيف بشبرا الخيمة

وفي سياق متصل ، تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، جهودها لكشف غموض واقعة، تغيب شاب يدعي إسلام. ا، يعمل شيف بأحد المحلات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، منذ قرابة شهر عن منزله، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم شرطة قليوب، بورود بلاغ من أهلية شاب يدعي إسلام، 33 سنة، يعمل شيف بأحد المحال بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بتغيبه عن منزله منذ أول شهر أغسطس الماضى.

وأشار أهليته في بلاغهم، أنه تلقى مكالمة هاتفية، وخرج عقب المكالمة، وأعلمهم أنه سيحضر حفلة عيد ميلاد مع أحد الأشخاص معه بالعمل بمنطقة شبرا، ومنذ ذلك الوقت هاتفه مغلق، ولم يستدل عليه.

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الواقعة وملابساتها.