لقيت سيدة حتفها، إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم وكدمات وسحجات، جراء اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

قطار ينهي حياة مهندسة زراعية أثناء عبورها شريط السكة الحديد بقليوب

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بسيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "فوزية أ ن"، 31 سنة، مهندسة زراعية، إثر إصابتها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة المركز.

وبسؤال شقيق المتوفاة، أكد أنه كانت متوجهة لكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، ولم يشتبه فى وفاتها جنائيا، جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ربة منزل تنهي حياة ابنة شقيق زوجها بقليوب

وفي واقعة أخرى، أقدمت ربة منزل على إنهاء حياة ابنة شقيق زوجها، خنقا بسبب خلافات عائلية بينهم بمنطقة منطي دائرة مركز قليوب، بمحافظة القليوبية، كما صرحت النيابة بدفن جثمان المتوفاة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب شهود الواقعة للإدلاء بشهادتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد شهدت منطقة منطي بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث قامت ربة منزل بالتخلص من نجلة شقيق زوجها خنقا، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية، جرى نقل الجثمان للمستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول فتاة جثمان هامد إثر تعرضها للخنق.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب حدوث مشاجرة بين المجنى عليها وتدعى "حبيبه" تبلغ من العمر 20 سنة، وزوجة عمها وتدعى "سيدة" تبلغ من العمر 38 سنة، قامت الأخيرة بالتخلص منها خنقا، بسبب رمى القمامة ومسح السلم داخل منزل العائلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بارتكابها للواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.