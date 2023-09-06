راح عيد ميلاد منذ شهر.. جهود مكثفة لكشف غموض تغيب شيف بشبرا الخيمة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، جهودها لكشف غموض واقعة، تغيب شاب يدعي إسلام. ا، يعمل شيف بأحد المحلات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة يمحافظة القليوبية، منذ قرابة شهر عن منزله، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

راح عيد ميلاد منذ شهرولم يعد .. جهود مكثفة لكشف غموض واقعة تغيب شيف بشبرا الخيمة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم شرطة قليوب، بورود بلاغ من أهلية شاب يدعي إسلام، 33 سنة، يعمل شيف بأحد المحال بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بتغيبه عن منزله منذ أول شهر أغسطس الماضى.

وأشار أهليته في بلاغهم، أنه تلقى مكالمة هاتفية، وخرج عقب المكالمة، وأعلمهم أنه سيحضر حفلة عيد ميلاد مع أحد الأشخاص معه بالعمل بمنطقة شبرا، ومنذ ذلك الوقت هاتفه مغلق، ولم يستدل عليه.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

مصرع مهندسة تحت عجلات قطار قليوب

وفي واقعة أخرى ، لقيت سيدة مصرعها، إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم وكدمات وسحجات، جراء اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بسيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "فوزية أ ن"، 31 سنة، مهندسة زراعية، إثر إصابتها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة المركز.

وبسؤال شقيق المتوفاة، أكد أنه كانت متوجهة لكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، ولم يشتبه فى وفاتها جنائيا، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.