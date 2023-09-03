المرأة المصرية تسجل هدفًا في مرمى الرياضة بصعود سيدات الطائرة لكأس العالم

استطاعت المرأة المصرية أن تثبت عن جدارة استحقاقها للمزايا التي منحتها لها الإدارة المصرية، بنجاح تلو الآخر، واليوم تحرز هدف جديد في مرمى الرياضة، عقب تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات إلى منافسات كأس العالم، ببلوغ الدور النهائي من بطولة أمم إفريقيا التي أُقيمت في الكاميرون خلال الفترة من 15 حتى 24 أغسطس الجاري.

ونجح منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات تحت 21 عاما، في التأهل لكأس العالم بقيادة مديره الفنى ماجد مصطفى، وحصوله على المركز الثالث عشر فى بطولة العالم، إذ تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى بالبطولة الأفريقية إلى المونديال، مصر برفقة كينيا والكاميرون.

فريق الأبطال

فيما تضم قائمة المنتخب المصري للشابات 12 لاعبة وهم: "جنى رأفت، هنا تامر في مركز المعد، نور إيهاب، ندى حمدي في مركز 2، سلمى يوسف، ملك إسماعيل، فريدة هشام في مركز 3، تقى مدحت، شهد الفقي، فريدة الحناوي، فريدة سعدة في مركز 4، بالإضافة إلى الليبرو حبيبة زعتر".

ويترأس بعثة منتخب مصر في بطولة العالم بالمكسيك، الدكتور مهندس محمود الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب المصري فنيًا الكابتن ماجد مصطفى، بالإضافة إلى نجلاء فوزي مدربًا عامًا، و محمد انور المدرب المساعد، و مصطفى صالح محلل أداء، د. منه الله الشرقاوي علاج طبيعي.

مشوار البطولة

وجاء مشوار البطولة الحافل لسيدات الطائرة في 7 مباريات، حصد منها 6 إذ فاز على نظيره الجزائر، بنتيجة أشواط 3-0، وفاز على نظيره مالي، بنتيجة أشواط 3-0، وفاز على نظيره الكاميرون بنتيجة أشواط 3-1، وفاز على نيجريا بنتيجة أشواط 3-0، وفاز على نظيره بورندي بنتيجة أشوط 3-0.

كما فاز على نظيره أوغندا بنتيجة أشواط 3-0، وتغلب منتخب كينيا للسيدات على منتخب مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا للكرة الطائرة بثلاثة أشواط دون رد.

النجاح الغائب

وتُجدر الإشارة إلى أن منتخب الطائرة سيدات بفوزه المذكور، استطاع تحقيق إنجاز كان غائبا منذ سنوات فكانت آخر مرة تأهل فيها في عام 2003 وصعد لكأس العالم 2006، واليوم يتأهل مرة أخرى ويصعد إلى كأس العالم 2025.

وشارك منتخب سيدات مصر في كأس العالم، حيث تواجد منتخب سيدات مصر في نهائي أمم إفريقيا للمرة السابعة في التاريخ والأولى منذ عام 2003، ولم تحقق سيدات مصر اللقب سوى ثلاث مرات أعوام 1976 و1989 و2003.

وكانت آخر مرة تأهل فيها منتخب سيدات مصر إلى نهائي أمم إفريقيا في 2003 وحصد وقتها الفراعنة اللقب.

تمكين المرأة في عهد السيسي

وحرصت الدولة المصرية منذ سنوات على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها فى بناء واستقرار الأسرة والمجتمع باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بدور المرأة في المجتمع والاقتصاد حيث اعتمد خلال عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي كان لمصر الريادة في إطلاقها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

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