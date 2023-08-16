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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصرللكرة الطائرة سيدات يهزم الجزائر في بطولة أفريقيا بالكاميرون

بوابة الوفد الإلكترونية

فازمنتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3 - 0 في أولى مبارياته ببطولة أمم أفريقيا والتي انطلقت اليوم الاربعاء، وتستمر حتى يوم 28 من شهر أغسطس الجاري.

 

شهدت المباراة سيطرة مصرية منذ البداية في ظل رغبة منتخب مصر في تحقيق الفوز الأول من أجل صدارة المجموعة والمنافسة بقوة على اللقب.

مجموعة منتخب مصر

و يخوض منتخب مصر منافسات بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة سيدات ضمن المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانب منتخب مصر منتخبات، الكاميرون و نيجيريا و بروندي و مالي و الجزائر .

 

قائمة منتخب مصر

و تضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات 14 لاعبة وهن:

ندى معوض و سارة أمين و سابين عابد و مريم متولي و داليا المرشدي و دعاء الغباشي و آية خالد و زينة العلمي و دانا شوقي و دعاء محمد و ندى وليد و أيسل نديم و مي غزال و مايا ممدوح.

 

بعثة منتخب مصر

ويراس بعثة منتخب مصر الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتضم البعثة كل من عماد نوار المدير الفني للمنتخب وسيد طة المدرب العام والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي والدكتور بلال وتوت مخطط احمال و شادي فهيم محلل تقني و هاني فكري مدير اداري، ويرافق البعثة الحكم الدولي تغريد خطاب.

12 منتخبا تشارك في البطولة

و تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات للكرة الطائرة بالكاميرون مشاركة  12 منتخبًا.

و هم: منتخب مصر و منتخب الكاميرون و منتخب الجزائر و منتخب بوركينا فاسو و منتخب بوروندي و منتخب كينيا و منتخب ليسوتو و منتخب مالي و منتخب المغرب و منتخب نيجيريا و منتخب رواندا و منتخب أوغندا.

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