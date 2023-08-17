منتخب سيدات الكرة الطائرة يحقق الفوز الثاني ببطولة أفريقيا أمام مالي

حقق منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات الفوزه على نظيره منتخب مالي في ثاني مبارياته ببطولة أمم أفريقيا والتي انطلقت أمس الأربعاء، وتستمر حتى يوم 28 من شهر أغسطس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط مالتالي:

25 - 10

25- 9

25- 9

ويلتقي منتخب مصر نظيره منتخب الكاميرون بالجولة الثالثة من دور المجموعات، غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.

مصر تهزم الجزائر

كان منتخب مصر قد فاز على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3 - 0 أيضًا في المواجهة الاولى بالبطولة أمس ليرفع رصيده إلى 6 نقاط جمعها بالفوز في مبارتين متتاليتين .

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات 14 لاعبة وهن:

ندى معوض و سارة أمين و سابين عابد و مريم متولي و داليا المرشدي و دعاء الغباشي و آية خالد و زينة العلمي و دانا شوقي و دعاء محمد و ندى وليد و أيسل نديم و مي غزال و مايا ممدوح.

وائل قنديل رئيسا لبعثة منتخب مصر

ويراس بعثة منتخب مصر الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتضم البعثة كل من عماد نوار المدير الفني للمنتخب وسيد طة المدرب العام والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي والدكتور بلال وتوت مخطط احمال و شادي فهيم محلل تقني و هاني فكري مدير اداري، ويرافق البعثة الحكم الدولي تغريد خطاب.

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