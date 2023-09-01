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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة ثلاثة أشخاص خلال قصف روسي على زابوريجيا‎

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أُصيب ثلاثة أشخاص خلال قصف روسي استهدف إقليم زابوريجيا جنوب أوكرانيا 95 مرة، حسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو صباح اليوم الجمعة.

 

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وقال مالاشكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، نتيجة لقصف مدفعي على هوليايبول، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا ورجل يبلغ من العمر 67 عامًا بالإضافة إلى ذلك، أصيب رجل يبلغ من العمر 59 عامًا عندما تعرض للقصف في بلدة أوريخيف - وتم نقلهم جميعًا إلى مؤسسة طبية " .
وأضاف المسئول الأوكراني:"أن القوات الروسية قصفت خلال اليوم الماضي 21 بلدة وتم تسجيل 95 هجومًا في زابوروجيا وعلى وجه الخصوص، وقع 83 هجومًا مدفعيًا على أراضي هوليايبول ونوفواندرييفكا وزاليزنيتشن وروبوتاين وبيلوهريا وشيرفوني وبياتيخاتكي وستيبنوهيرسك وبافليفكا وغيرها من البلدات والقرى الواقعة على خط المواجهة " .

 

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