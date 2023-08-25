روسيا تُعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية وتدمير مدرعات قرب زابوريجيا

يستعر القتال في بلدة رابوتين في مقاطعة زابوريجيا منذ قرابة شهرين بين القوات الروسية والأوكرانية، وفي آخر التطورات، أعلن مسؤول موال لروسيا عن إسقاط مقاتلة أوكرانية وتدمر مدرعات قرب البلدة.

تفصيلا، أفادت وسائل إعلام روسية بوقوع معارك عنيفة في الجزء الجنوبي من بلدة رابوتين على محور زابوريجيا.

وقال موقع "ريدوفكا" الروسي إن القوات الروسية تهاجم المسلحين الأوكرانيين من الجزء الجنوبي من بلدة رابوتين مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في القوة البشرية والمعدات، حيث يتعرضون لنيران المدفعية والطائرات الروسية.

وأضاف أنه تم الإبلاغ أيضا عن معارك موضعية شرسة بالقرب من نوفوبوكروفكا.

في الأثناء، صرّح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأنه خلال المعارك الدائرة في المقاطعة تم إسقاط طائرة مقاتلة أوكرانية.

وقال فلاديمير روغوف، لوكالة سبوتنيك: "ومن بين النجاحات، خلال معارك رابوتين، تم إسقاط مقاتلة معادية وتدمير مدرعات العدو التي تحترق الآن في القرية".

وبحسب روغوف فإن "خسائر العدو (القوات الأوكرانية) هائلة".

وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوريجيا، يفغيني باليتسكي، أمس الخميس، إن "القوات الأوكرانية تعيد تجميع صفوفها بالقرب من قرية رابوتين لتعويض الخسائر".

وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتين، منذ أكثر من شهرين، حيث لم يبقَ في القرية بيت واحد قائم على دعائمه.

وأوضح جندي من قوات "عثمان" الخاصة التابعة للجيش الروسي لـ"سبوتنيك"، أن "الجيش الأوكراني يقاتل بضراوة من أجل هذه البلدة بهدف فتح طريقه إلى مدينة توكماك".

وأضاف أن الوحدات الروسية نجحت في مقاومة هذه الخطط.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، قامت القوات الروسية بقصف 26 بلدة تابعة لمنطقة زابوريجيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أكد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا يوري مالاشكو.

وقال مالاشكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم السبت: "تعرضت بلدات هولييبول وزاليزنيتشني وبلدات أخرى لـ71 ضربة مدفعية، فيما تم إسقاط ست قنابل من طائرات على أوريخيف".

وأضاف أن بلدات شيرفوني وروبتيني ونوفوداريفكا وستيبنوهيرسك تعرضت للقصف عدة مرات باستخدام قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق.

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