السبت 26 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا فقدت 86 جنديا و6 مدافع في زابوريجيا في ليلة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكد القائم بأعمال حاكم منطقة زابوريجيا، يفجيني باليتسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 86 جنديا وستة مدافع مدفعية في منطقة زابوريجيا خلال الليلة الماضية.

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وقال باليتسكي عبر قناته على تطبيق تلجرام، وفقا لوكالة تاس عن باليتسكي، اليوم السبت -: "الليلة الماضية، سجلت وحداتنا حركة معدات القوات الأوكرانية ومجموعتين هجوميتين تتألفان من ما يصل إلى 20 شخصا.. وخلال تبادل إطلاق النار، فقدت أوكرانيا نصف أفرادها وتراجعت إلى مواقعها السابقة.. وخلال الليل بلغت خسائر القوات الأوكرانية في زابوريجيا 86 شخصا، وستة مدافع، وأربع طائرات بدون طيار، ومركبة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي.

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