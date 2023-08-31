استغل الصيديلة في تجارة المخدرات.. حبس عامل بالدقهلية

أمرت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية، بحبس عامل بصيدلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتجاره في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، مستغلا صيدلية مملوكة لزوجته بمدينة السنبلاوين.

ضبط تاجر مخدرات

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية، في القبض على عامل بصيدلية ببندر السنبلاوين، وذلك بتهمة الإتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من العقاقير والحبوب المخدرة.

تقاصيل الواقعة بدأت بورود معلومات لرئيس قسم مكافحة المخدرات بالدقهلية، تفيد بقيام هيثم ع.ا.ر 39 عام، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم ببندر السنبلاوين، باستغلال عمله في صيدلية بإسم زوجته طبيبة صيدلانية، وطرح وبيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وترويجها بين المتعاطين بدائرة المركز.

وبتقنين الاإجراءات وجمع المعلومات، وإعداد مأمورية من ضباط القسم بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، معاون أول البحث الجنائي، ومعاونا المباحث، وممثلي إدارة التفتيش الصيدلي.

وبمداهمة الصيدلية حال تواجد المتحرى عنه بداخلها، جرى ضبطه والتحفظ على السيارة الملاكي خاصته، وعثر بحوزته عدد 215 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وعدد 9 شرائط لعقار التامول.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، ويحمل رقم 19690 جنح مركز شرطة السنبلاوين لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.