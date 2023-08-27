حملات أمنية ضبطت 50 قطعة سلاح ناري و6 قضايا إتجار مخدرات بأسيوط

تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قام ضباط مديرية أمن أسيوط بتنفيذ حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

شملت الحملات عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة في نطاق مديرية أمن أسيوط، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري. وتشمل هذه الأسلحة 15 بندقية آلية، و20 بندقية خرطوش، و2 بندقية، و13 فردًا محليًا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. وتم القبض على 39 متهمًا، منهم 18 لهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قضايا لتجارة المواد المخدرة، حيث تم ضبط كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 6 متهمين، منهم 4 لهم معلومات جنائية.

وقد تم تنفيذ 655 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال الحملات الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وما زالت الحملات الأمنية جارية للحفاظ على أمن وسلامة مدينة أسيوط.