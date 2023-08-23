إجراء تحاليل مخدرات عشوائية للاعبي دوري مراكز الشباب بدمياط .. وكافة العينات سلبية

قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بسحب عينات عشوائية من لاعبي دوري مراكز الشباب بمحافظة دمياط، تنسيقًا مع الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وجاءت جميع العينات سلبية، علي أن تجري تباعًا سحب عينات مُماثلة في كافة محافظات الجمهورية بشكل مفاجئ وعشوائي خلال منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا الإجراء يأتي فى إطار تكامل الدولة ممثلة في الوزارة والصندوق ومؤسسات المجتمع، للعمل علي التوعية بخطورة الإدمان والتعاطى عامة، وخاصًة بين أوساط الشباب والممارسين للرياضة بشكل عام.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتوعية بخطورة مشكلة تعاطي المواد المخدرة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون من أجل تكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتوجيه أوجه الدعم لهم.