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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محمد العرابي: زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر يؤكد قوتها الإقليمية والدولية (فيديو)

السفير محمد العرابي،
السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر ولقائه مع الرئيس السيسي يمثل أهمية كبيرة وتأثير قوي من مجلس الشيوخ الأمريكي على علاقته مع مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن لقاء وفد الكونجرس الأمريكي مع الرئيس السيسي مفيد لمصر، وقد شمل الحوار توضيح السياسة المصرية الخارجية، منوها إلى أن مصر مقبلة على انتخابات رئاسية مهمة تحظى باهتمام دولي كبير.

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وتابع وزير الخارجية الأسبق: “بشأن التكتلات العالمية الجديدة فمصر لديها توازن دقيق مع القوى الكبرى والتجمعات السياسية والاقتصادية، مضيفا أن مصر استطاعت إدارة شئونها الخارجية منذ عام 2020 بالتزامن مع التحديات العالمية وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا”.

ونوه إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس ومناورات النجم الساطع على أرض مصر، وتدخل مصر لحل أزمة السودان والقضية الفلسطينية وحضور وفد من الكونجرس الأمريكي، أمور تدل على قوة علاقات مصر الخارجية.

وبشأن السد الإثيوبي، استكمل: في الآونة الأخيرة شهدنا اهتمام مصر البالغ على الأصعدة كافة بملف السد، من خلال الاجتماعات الوزارية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، خاصة أن إثيوبيا لا تحاول تغيير منهجية التعنت من قبلها، لكن مطلوب في الفترة المقبلة الحشد الدولي والنشاط الدبلوماسي لتعزيز موقفنا أمام دول العالم أجمع.

واختتم: نعول على مشاركة مصر وإثيوبيا في تكتل بريكس لحل الأزمة، والوصول إلى حل قانوني وملزم يراعي حق كل الأطراف.
 

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