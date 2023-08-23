أوكرانيا تبحث مع الكونجرس الأمريكي آخر التطورات في جبهات القتال

بحث الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، آخر التطورات في جبهات القتال، وتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

آخر التطورات في الجبهة الأوكرانية:

وكتب زيلينسكي عبر "تلجرام": "عقدنا اجتماعًا مهمًا بالشراكة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنثال، وليندسي جراهام، وإليزابيث وارين، بحثنا خلاله آخر التطورات في الجبهة الأوكرانية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها زيادة تعزيز نظام الدفاع الأوكراني"، دون كشف مزيد من التفاصيل حول الاجتماع.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على محاور عدة جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور، ما أثار استياء حلفائها الغربيين.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقد خسرت قوات كييف خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين وحدهما، أكثر من 43 ألف شخص، وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح.