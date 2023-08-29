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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الكونجرس يُطالب بعزل جو بايدن بسبب نجله

جو بايدن
جو بايدن

لوح رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، بإمكانية تحرك الجمهوريين داخل الكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية اتهامات تتعلق بنجله هانتر بايدن واحتمالية تورطه في قضايا فساد.

 

عزل جو بايدن 

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «نجل الرئيس.. إحراج متواصل لـ جو بايدن ومطالبات بالعزل»، إذ اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي أن تساؤلات الجمهوريين حول السلوك المالي لعائلة الرئيس في حاجة إلى تحقيق، وكان هذا التعليق هو الأقوى حول تلك القضية حتى ذلك الحين.

 

وسبق لـ هانتر أن اعترف بارتكاب جريمتي التهرب الضريبي وحيازة السلاح الناري، وهما جريمتان فيدراليتان، بينما استجوب الجمهوريون اثنين من موظفي الضرائب كانا قد أكّدا أنَّ هانتر استفاد من معاملة تفصيلية من قبل القضاء الفيدرالي.

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