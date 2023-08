مواجهة الشياطين وحكاية الحيوان الناطق فى أفلام سبتمبر «1»

حنان أبوالضياء تكتب عن:

8/30/2023 9:46:29 AM

سلسلة من النكهات الدرامية المختلفة، وتجمع رؤى إبداعية متباينة. يتضمنها كم هائل من الأفلام التى تعرض فى شاشات العرض السينمائى أو عبر المنصات الشهيرة فى شهر سبتمبر.

فيلم ASTRAKAN

فيلم ASTRAKAN استراكان المخرج David Depesseville... فكرة الفيلم عندما يتم إرسال صموئيل، وهو يتيم شاب، للعيش مع الوالدين بالتبنى مارى وكليمنت، فإنه يضطر تدريجياً إلى مواجهة الشياطين الموجودة داخليًا وداخل عائلته الجديدة. ينجرف فى حركات بلوغ سن الرشد لأول مرة، من الوقوع فى حب الفتاة المجاورة، واستكشاف الهوايات والانغماس فى عواطف الطفولة، ويبدأ أيضاً فى التعرف على الأسرار التى تحتفظ بها أسرته الحاضنة، مما يدفعه إلى التساؤل كل شىء حوله. مع ظهور هذه الأسئلة، يتم دفع صموئيل للسلسلة من الألم المعوق، مما يسد فجوة قاسية بين الواقع والخيال، مما يؤدى إلى فصل نهائى مذهل ومتسامى.

فيلم ضرب حتى الموت للمخرج Sam Curtain.. تتكشف أحداث الفيلم «الضرب حتى الموت» بعد أن قاد خيار يائس رجل يُدعى «جاك» إلى طريق يتركه مضروبًا ومكسورًا بينما يناضل ضد الإنسان والطبيعة وعقله. بعد أن تقطعت به السبل فى مكان مجهول بعد أن نجا بالكاد من هجوم مروع، يواجه جاك أشخاصًا محليًا الواحد تلو الآخر، وسرعان ما يتعلم أن لعبة القط والفأر المريضة على وشك البدء. فى قتاله مع المختلين عقليًا فى الريف والمناظر الطبيعية القاسية، يجب على جاك أن يبذل قصارى جهده من أجل البقاء على قيد الحياة.

‏* THE EQUALIZER 3

فيلم المعادل 3 للمخرج أنطوان فوكوا... الحكاية تبدأ مع روبرت ماكول «دينزل واشنطن» منذ أن تخلى عن حياته كقاتل حكومى، ناضل من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التى ارتكبها فى الماضى، ويجد عزاء غريبًا فى خدمة العدالة نيابة عن المضطهدين. يجد نفسه بشكل مفاجئ فى منزله فى جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليين. وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، من أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.

السمكة الذهبية GOLDFISH للمخرج بوشان كريبالانى. تتعامل السمكة الذهبية مع الذاكرة والموسيقى والصحة العقلية والهوية. أناميكا «آنا»، ابنة زواج مختلط، تعود إلى منزل والدتها المنفصلة والمسنة سادهانا. تعود أنا إلى الحى الذى بالكاد تتذكره، وإلى امرأة لا تتذكرها أحياناً. الأم وابنتها، مبتعدتان لأكثر من عقد من الزمن، تجدان نفسيهما معًا مرة أخرى فى علاقة كانت دائمًا صعبة ومدمرة. وكان بعضها نتيجة ثانوية لظروفهما، وبعضها كان متعمدًا. تعتقد أنها ستحل الوضع فى غضون أيام قليلة ولكنها بدلاً من ذلك تنغمس بشكل أعمق وأعمق فى حياة سادهانا وخصائصها الغريبة - أفضل صديق لها وهو أيضاً أسوأ عدو لها. الأم الطيبة للمخرج مايلز جوريس بيرافيت. بطولة هيلارى سوانك الحائزة على جائزة الأوسكار، ويتتبع الفيلم صحفية حزينة على مقتل ابنها التى شكلت تحالفًا غير متوقع مع صديقته الحامل «أوليفيا كوك» لتعقب القتلة فى عالم المخدرات والفساد.

فيلم ماريسول للمخرج كيفن أبرامز.. عندما تُتهم ماريسول ريفيرا البالغة من العمر 17 عامًا بارتكاب جريمة فى نفس الليلة التى تكتشف فيها أنها غير موثقة، تهرب من بلدتها الصغيرة الواقعة على حدود تكساس. تتنقل عبر الحقائق المؤلمة لهوية جديدة ومستقبل غامض، وتسافر شمالًا بحثًا عن والدتها وإجابات قد لا تجدها أبدًا. ومع ذلك، عندما تنقلب نفس قوى الكراهية التى طردتها بعيدًا على عائلتها، يجب على ماريسول أن تختار ما إذا كانت ستعود إلى المنزل وتواجه متهميها أو تستمر فى العيش فى الظل. ماريسول هى قصة بلوغ سن الرشد عن فتاة صغيرة تجد صوتًا يقول الحقيقة وقوة تتجاوز الحدود.

فيلم السيد. جيمى للمخرج بوشان كريبالانى.. على مدار 30 عامًا، أعاد أكيو ساكوراى إنشاء حفلات ليد زيبلين القديمة فى نوادى طوكيو الصغيرة، حتى توقف جيمى بيج الحقيقى فى إحدى الليالى، وتغيرت حياة أكيو إلى الأبد.

* ناندور فودور والنمس المتكلم

المخرج آدم سيجال يعرض له فيلم ناندور فودور والنمس المتكلم.. يلعب سيمون بيج، ومينى درايفر، وكريستوفر لويد دور البطولة فى هذه المغامرة المسلية للغاية والمبنية على قصة حقيقية «ربما» تدور أحداثها فى لندن عام 1935. عندما يحقق عالم النفس الخوارق الشهير الدكتور ناندور فودور «بيج» فى ادعاءات عائلة بوجود حيوان ناطق، يكتشف شبكة غامضة من الدوافع الخفية، وسرعان ما يصبح الجميع مشتبهًا فيهم.

‏ORCA المخرج سحر مصيبى... أحداثه عن إلهام، امرأة إيرانية شابة مطلقة، تسعى إلى العثور على نفسها بعد تعرضها للضرب الذى كاد أن يقتلها على يد زوجها. تجد إلهام الخلاص فى الماء، وتصبح سباححة متمكنًة. وفى صراع حياتها، تواجه إلهام عقبات سياسية ودينية وشخصية فى سعيها لتحقيق هدفه.

فيلم الصدمة النفسية العلاجية للمخرج: جارى بارث بمثابة تكملة لفيلم العلاج بالصدمة «2019»، يشهد الفيلم عودة مالوى بدور توبين فانس، وهو معلم مساعدة ذاتية سيئ السمعة تم نفيه إلى الخارج. بينما يتحرك الفيدراليون فى عمليته الأمريكية، يقوم فانس ببناء قاعدة جديدة فى ضواحى كيركالدى النائية، اسكتلندا. هناك، تقوم مساعدته الرواقية إليزابيث «هانا نيو»، جنبًا إلى جنب مع الطالب السابق جون «ديفيد جوش لورانس»، بتجنيد مجموعة جديدة مفعمة بالأمل من النفوس الضائعة من أجل معتكف مكثف لحل مشكلاتهم العميقة.

فيلم Amerikatsi للمخرج مايكل أ. جورجيان مؤثر وهزلى فى نفس الوقت، مع قليل من الكوميديا ​​«المراقبة» فى أرمينيا فى الحقبة السوفيتية. ففى عام 1948، بعد عقود من فراره من أرمينيا إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلاً، يعود تشارلى على أمل العثور على صلة بجذوره، ولكن ما وجده بدلاً من ذلك هو بلد مسحوق تحت الحكم السوفيتى. بعد أن تم سجنه ظلما، وقع تشارلى فى حالة من اليأس، حتى اكتشف أنه يستطيع رؤية شقة قريبة من نافذة زنزانته - منزل أحد حراس السجن. عندما تتشابك حياته بشكل غير متوقع مع حياة الرجل، يبدأ فى رؤية أن الروح الحقيقية لوطنه حية فى شعبه المتحمسين.

فيلم Amerikatsi

أرسطو ودانتى يكتشفان أسرار الكون للمخرج Aitch Alberto استنادًا إلى رواية YA للكاتب بنجامين ألير ساينز، يركز الفيلم على الصداقة بين اثنين من المراهقين الأمريكيين المكسيكيين المنعزلين فى عام 1987 فى إل باسو الذين يستكشفون صداقة جديدة غير عادية والطريق الصعب لاكتشاف الذات.

‏

* GOOD BOY

المخرج Viljar Bøe يعرض له فيلم ولد جيد؛ حيث الموعد الأول لسيجريد وكريستيان وكل شىء يسير على ما يرام. أنه حسن التصرف، ومضحك، ويصادف أيضاً أنه وريث للملايين. يستمتع سيجريد بصحبته وروح الدعابة الخاصة به ويبدو أن الاثنين متجهان إلى السعادة الدائمة حتى تكتشف سيجريد فرانك. ترى أن فرانك هو صديق كريستيان لكنه اختار أن يعيش حياته ككلب، وهو يرتدى زى كلب ويقبله كريستيان ويغسله ويداعبه ويعتنى به. أن تحب كريستيان يعنى أن تقبل فرانك. هل تستطيع سيجريد قبول هذا الوضع المعيشى غير العادي؟ والأهم من ذلك، من هو فرانك حقًا؟

الأيقونة الأدبية جويس كارول أوتس هى مؤلفة أكثر من 100 كتاب، بما فى ذلك Them وWe Were the Mulvaneys وBlond. فى هذا الفيلم الوثائقى الشهير للمخرج ستيج بيوركمان، تقدم نظرة ثاقبة لحياتها، وعمليتها الإبداعية، والأحداث التى شكلت كتاباتها، بما فى ذلك أعمال الشغب فى ديترويت عام 1967، وحادثة تشاباكويديك، والحياة المأساوية لمارلين مونرو. يضم قراءات للفائزة بجائزة الأوسكار لورا ديرن.

مصاب بجنون العظمة للمخرج كريم أولحاج قصة الفيلم فى 1997 حيث «الجزار»، أحد أكثر القتلة المتسلسلين شهرة فى العالم، يضرب ويختفى فجأة، الآن يجب على أطفاله الاستمرار فى إرثه الوحشى. أنهم يسيطرون على غضبه، ومن خلال العذاب والانتقام، يقعون فى عالم من الظلام المطلق.

* حفل زفافى اليونانى الكبير 3

الكاتبة والمخرجة نيا فاردالوس، تعود بالظاهرة العالمية My Big Fat Grek Wedding إلى دور السينما بمغامرة جديدة تمامًا.

أما الراهبة الثانية للمخرج مايكل تشافيز فتدور فى 1956، أنه الجزء الثانى من الفيلم الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى جميع أنحاء العالم يتبع الأخت إيرين وهى تواجه مرة أخرى وجهًا لوجه مع فالاك، الراهبة الشيطانية.

وهناك فيلم جزيرة الظل SHADOW ISLAND للمخرج يوهان ستورم حيث يسافر عالم أرصاد جوية إلى جزيرة مهجورة للتحقيق فى وفاة والده، حيث يواجه أحداثًا غريبة وغامضة.

* اللاتينيون الشيطانيين

تجربة تجمع المخرجون جيجى سول جيريرو، مايك مينديز، ديميان رونا، أليخاندرو بروجيس، إدواردو سانشيز.عندما تداهم الشرطة منزلاً فى إل باسو، تجده مليئًا بالقتلى اللاتينيين، وناجى واحد فقط. يُعرف باسم المسافر، وعندما يأخذونه إلى المحطة للاستجواب، يخبرهم أن تلك الأراضى مليئة بالسحر ويتحدث عن الأهوال التى واجهها خلال فترة وجوده الطويلة على هذه الأرض، وعن بوابات إلى عوالم أخرى، ومخلوقات أسطورية، وشياطين. وأوندد. قصص عن أساطير أمريكا اللاتينية.

* مطاردة فى البندقية

المخرج كينيث براناج، صاحب مطاردة فى البندقية. تدور أحداث الفيلم «الآن» متقاعد ويعيش فى المنفى الاختيارى فى أكثر مدن العالم سحراً، يحضر بوارو على مضض جلسة تحضير الأرواح فى قصر متهالك ومسكون. عندما يُقتل أحد الضيوف، يتم دفع المحقق إلى عالم شرير من الظلال والأسرار.

وولف الراديكالى للمخرج ريتشارد ديوى. الأحداث تبدأ من مراسل ناجح فى صحيفة واشنطن بوست إلى ضجة كبيرة بين عشية وضحاها كزعيم لحركة الصحافة الجديدة، كان توم وولف فى طليعة إعادة تشكيل كيفية سرد القصص الأمريكية. إدراكًا لأهمية الثقافات الفرعية والمجتمعات المهملة، قام وولف بتوثيق كل شىء بدءًا من سائقى السيارات الريفية إلى الهيبيين فى هايت أشبورى إلى رواد فضاء أبولو، وكانت قدرته على سد الانقسامات الثقافية والطبقية أثناء معالجة القصص المركزية للحياة الأمريكية فريدة من نوعها فى الخيال وغيره.

قشعريرة هشة للمخرج سونج كانج؛ فبعد أن وجدت نفسها قد عضها حيوان غامض، أصبحت لوسى مقتنعة بأنها ستتحول إلى مستذئب مخيف. تنضم إليهما صديقتها المفضلة كارين، وينطلق الاثنان فى مغامرة برية مليئة بالسحر والفوضى، حيث يتطلعان إلى خوض معركة مع مخلوق يقطع الحلق مأخوذ مباشرة من فيلم رعب فى الثمانينيات.

فيلم حلاق للمخرج فينتان كونولى، عن فال باربر، محقق خاص، يتم تعيينه من قبل أرملة ثرية للعثور على حفيدتها المفقودة. سرعان ما يصبح تحقيق باربر الأولى فى اختفاء سارة قاتمًا. تبدأ الأسرار فى الظهور بطرق غير متوقعة. قبل مرور وقت طويل، يجد باربر نفسه متورطًا مع رجال أقوياء ذوى أخلاق مشبوهة مصممين على إحباط تحقيقه.

فيلم أموال غبية للمخرج: كريج جيليسبى، استنادًا إلى القصة الحقيقية المجنونة للأشخاص العاديين الذين قلبوا السيناريو فى وول ستريت وأصبحوا أثرياء من خلال تحويل GameStop «متجر ألعاب الفيديو فى المركز التجارى» إلى الشركة الأكثر شهرة فى العالم. فى منتصف كل شىء، يوجد رجل عادى كيث جيل «بول دانو»، الذى يبدأ كل شىء بإنفاق مدخرات حياته فى الأسهم ونشر أخبار عنها. عندما تبدأ منشوراته الاجتماعية فى الانفجار، كذلك حياته وحياة كل من يتابعه. عندما تصبح نصيحة الأسهم حركة، يصبح الجميع أثرياء - حتى يقاوم المليارديرات، ويجد كلا الجانبين أن عالمهما انقلب رأسًا على عقب.

‏EXEND4BLES*

المخرج سكوت وو، ينضم إليه جيل جديد من النجوم إلى أفضل نجوم الحركة فى العالم لخوض مغامرة مليئة بالأدرينالين فى Expend4bles. يجتمع فريق من نخبة المرتزقة، جيسون ستاثام، دولف لوندجرين، راندى كوتور، وسيلفستر ستالون لأول مرة بواسطة كورتيس «50 سنت» جاكسون، ميجان فوكس، تونى جا، إيكو عويس، جاكوب سكيبيو، ليفى تران، وأندى جارسيا. أن The Expendables مسلحون بكل الأسلحة التى يمكنهم الحصول عليها والمهارات اللازمة لاستخدامها، وهم خط الدفاع الأخير فى العالم والفريق الذى يتم استدعاؤه عندما تكون جميع الخيارات الأخرى غير مطروحة. لكن أعضاء الفريق الجدد الذين يتمتعون بأساليب وتكتيكات جديدة سيعطون «دماء جديدة» معنى جديدًا تمامًا.

فيلم فلورا وابنه مع المخرج: جون كارنى، عن الأم العازبة فلورا «إيف هيوسون» فى حيرة بشأن ما يجب فعله مع ابنها المراهق المتمرد ماكس «أورين كينلان». بتشجيع من الشرطة للعثور على هواية ماكس، تحاول فلورا إشغاله بجيتار صوتى. بمساعدة موسيقى لوس أنجلوس «جوزيف جوردون ليفيت»، تكتشف فلورا وماكس القوة التحويلية للموسيقى. من العقل الموسيقى لجون كارنى، يستكشف فيلم «Flora and Son» العلاقة بين الأم والابن فى رحلة نحو تناغم جديد.

فيلم أنه يعيش فى الداخل للمخرج: بيشال دوتا عن مراهقة هندية أمريكية تكافح من أجل هويتها الثقافية، تتشاجر مع صديقتها المفضلة السابقة، وفى هذه العملية، تطلق عن غير قصد كيانًا شيطانيًا يزداد قوة من خلال التغذية على وحدتها.

‏MAN ON THE RUN*

فيلم رجل على المدى للمخرج: كاسيوس مايكل كيم، قصة حقيقية مروعة عن الفساد والخيانة التى هزت الاستقرار المالى لدولة بأكملها. تدور أحداث الفيلم حول جو لو، رجل الأعمال الغامض والمستهتر، وهو العقل المدبر لمخطط لاستغلال صندوق الثروة السيادية فى ماليزيا، 1MDB. بالتعاون مع رئيس الوزراء نجيب رزاق، يقوم لو بتحويل المليارات إلى حسابات مصرفية عالمية لدعم أسلوب حياته الباذخ، بما فى ذلك حفلات هوليوود وحتى تمويل فيلم «ذئب وول ستريت». يكشف التحقيق الدقيق الذى أجراه المخرج كاسيوس مايكل كيم عن شبكة من الجشع والفساد، ويكشف عن التأثير العميق لهذه الفضيحة المالية الهائلة.

أما أصل الشر للمخرج: سيباستيان مارنييه،عندما يتواصل «ستيفان» «لور كالامى» مع «سيرج» الثرى «جاك ويبر»، معلنًا أنها ابنته المختفيةمنذ فترة طويلة، لا تشعر عائلته بسعادة غامرة، بينما يشرع «ستيفان» فى زيارة طويلة على أمل التعرف عليها. سيرج، تتورط أيضاً مع النساء العدائيات اللاتى يشتركن فى وجود متوتر فى قصره المجهز بشكل جميل بجوار البحر. من الواضح أن زوجة صاحب المطعم «دومينيك بلان»، وابنته الأخرى «دوريا تيلير»، والحفيدة المتمردة «سيليست برونكويل»، وخادمة المنزل المنفرة بشكل غريب، جميعهم غير مستقرين بسبب وصول وريث سيرج المعلن حديثًا. لكن «ستيفان» كاذبة واثقة ولديها أسرار خاصة بها، يكشفها الكاتب والمخرج «سيباستيان مارنييه» بثقة رائعة فى هذا الفيلم المثير والممتع للغاية والذى سيبقيك فى حالة تخمين حتى النهاية.