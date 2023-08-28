الأهلي ينهي مرانه الأول في معسكر النمسا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأول في معسكر الإعداد بالنمسا، والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها البرنامج التدريبي، وحرص على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية، كما اشتمل المران على فقرة خاصة بالكرة على مجموعات مختلفة.

وخضع حراس مرمى الفريق إلى تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر اليوم الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا، بدءًا من اليوم 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.