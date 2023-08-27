اتحاد جدة.. السعوديون يستعدون لاستقبال محمد صلاح في المطار بـ "زفَّة"

يتطلع اتحاد جدة السعودي للإسراع من عملية حسم صفقة النجم المصري محمد صلاح، خصوصًا أن إدارة الريدز أكدت عدم تلقي عرض رسمي من جانب النمور لضم الفرعون المصري حتى الآن.

الناقد الرياضي السعودي عيسى الجوكم، كشف آخر مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع ليفربول ووصولها لمراحل متقدمة من أجل التعاقد مع نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي: “إن المشروع الرياضي السعودي طموح جدًا، وصلاح جوهرة وأيقونة، ليس فقط داخل المستطيل الأخضر بل في العالم، وهو كارزيما ونجح في إنجلترا ويشكل شعبية كبيرة للغاية”.

شعبية جارفة:

واصل: "وجود صلاح في الاتحاد حلم السعوديين، فهو يمتلك شعبية جارفة"، معقبًا: "المعلومات مؤكدة بأن صلاح قادم لاتحاد جدة، وهنستقبل بزفة في المطار".

قدَّم الاتحاد السعودي عرضًا مغريًا للحصول على خدمات محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بقيمة 100 مليون يورو لصالح الريدز، وسيحصل النجم المصري على راتب يفوق الـ200 مليون يورو سنويًّا، يجعله اللاعب صاحب الأعلى أجرًا فى العالم متخطيًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي.