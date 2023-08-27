محمد صلاح والاتحاد السعودي.. موافقة الفرعون ورفض كلوب يصعبان موقف ليفربول

يترقب عشاق الدوري السعودي الإعلان الرسمي عن انتقال محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لاتحاد جدة بعد الموافقة النهائية للدوري المصري على الانضمام لصفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى أن محمد صلاح سيخضع للكشف الطبي خلال الأسبوع الحالي، من أجل الانضمام للاتحاد خلال الموسم الحالي.

وأوضحت أن مباراة ليفربول أمام نيوكاسيل اليوم ستكون الأخيرة للاعب مع فريقه، وبعد ذلك سيسافر لمدينة دبي من أجل إجراء الكشف الطبي في الإمارات.

موافقة محمد صلاح على الانتقال لـ اتحاد جدة

محمد صلاح

توصل مسؤولي اتحاد جدة لاتفاق مع محمد صلاح، على الرغم من صعوبة المفاوضات مع فريقه، بعد إصرار المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على استمرار اللاعب مع الفريق خلال الموسم الحالي.

واقتنع صلاح بالانتقال للدوري السعودي، بعد الإغراءات المالية الكبيرة من قبل إدارة اتحاد جدة، حيث سيحصل اللاعب على 2 مليون يورو في الأسبوع الواحد، بجانب امتيازات كبيرة للغاية من قبل الفريق السعودي.

وأدت موافقة محمد صلاح على الانتقال للدوري السعودي إلى وضع إدارة ليفربول في مأزق، بعدما رفضت الأسبوع الماضي رحيل اللاعب.

كلوب يرفض رحيل محمد صلاح

يرفض الألماني يورجن كلوب رحيل محمد صلاح، على الرغم من موافقة الدولي المصري على اللاعب في دوري “روشن”، بجانب ترحيب إدارة ليفربول ببيع اللاعب والاستفادة منه ماليًا لإبرام صفقات قوية تساعد الفريق خلال الموسم الحالي.

جاء رفض كلوب بسبب الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها صلاح، والتي يعد أفضل لاعبي الريدز خلال الفترة الحالية، إلى جانب عدم وجود البديل المناسب حال رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مكاسب محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

في السياق ذاته، يرى عشاق الدولي المصري حول العالم أن مكاسب انتقاله للدوري السعودي تعد مادية فقط، حيث لن يستطيع صاحب الـ 31 عامًا من المنافسة على الكرة الذهبية كما كان يحدث في الماضي، بالإضافة إلى عدم لعبه في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال المواسم المقبلة.

ومن الصعب أن يجد "مو" نفس قوة المنافسة التي عليها الدوري الإنجليزي الممتاز في دوري "روشن"، خاصة وأن البريميرليج يتسم بالقوة والندية والحماس، وضم أفضل لاعبي العالم.

انتقال صلاح للدوري السعودي.. في صالحه أم لا؟

محمد صلاح

تسيطر حالة من الغضب لدى قطاع كبير من جماهير ليفربول والمصريين بعدما اقترب محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي، بعد التاريخ الكبير الذي سطره اللاعب داخل أروقة "أنفيلد"، مما جعله أحد فضل لاعبي الفريق على مدار تاريخه.

كما نجح صلاح في أن يصبح أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خلال الست سنوات التي لعبها في البريميرليج، بعدما تخطت أرقامه عدد من الأساطير وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرى الجمهور أن انتقال الملك المصري لدوري "روشن" سيؤدي إلى أخذ مسيرته منعطف التراجع، بعد وصوله للقمة مع الريدز.

وكان محمد صلاح قد انتقل لصفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017 الماضي، ليبدأ في صنع التاريخ مع الفريق الإنجليزي.