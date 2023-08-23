تأجيل محاكمة متهمين بتزوير تراخيص السيارات

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة متهمين بتزوير تراخيص تسيير السيارات، لجلسة 16 أكتوبر المقبل، للمرافعة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 7099 لسنة 2014 جنايات قسم الوراق، أن " ع . س" 41 عام مسئول فحص ، و"أ . م" 40 سنة، مراجع تراخيص بإحدى الوحدات المرورية، و"أ . ف" 43 سنة، تاجر سيارات، و" . م" 31 سنة، عامل، و"م . ا"، 34 سنة، صاحب شركة مستحضرات تجميل، "م. ا"، " م . ا"، "ر . ج"، "خ . ا"، في غضون عامي 2013 ، 2014 بدائرة قسم شرطة الوراق، اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي "تراخيص تسيير السيارات المبلغ عن سرقتها" والمنسوب صدورها لجهات مرورية بمختلف انحاء الجمهورية.

واتفق المتهمون مع المجهول على اصطناع تلك التراخيص وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فأثبتها المجهول في تلك المحررات ووضع عليها أختاما وإمضاءات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الوحدات المرورية، للإيهام برسميتها وتقديمها إلى وحدة مرور يعمل بها المتهمين الأول والثاني، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين من الثالث حتى الأخير اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني حال كونهما موظفين عموميين سيئا النية الأول "مسئول فحص يإحدى الوحدات المرورية"، والثاني "مراجع تراخيص بذات الوحدة " بطريقي الاتفاق المساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي طلبات الفحص والمطابقة وتراخيص تسيير المركبات المضبوطة الصادرة من وحدة مرور يعمل بها الأول والثاني، وذلك بجعلهم واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريرها بان اتفقواعلى أن يمدوهما بالمستندات المزورة محل الاتهام الأول، ويقوم المتهمين الأول والثاني بإثبات بياناتها في تلك المحررات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة عهدة المتهم الأول.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام السابق فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها، وتوصلوا إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليهم "ه .ا"، "ع . ع"، "س . ن"، وذلك بان تصرفوا إليهم ببيع المركبات ليست ملكاً لهم وليس لهم حق التصرف فيها وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بإيهامهم من خلالها أنهم مالكيها معززين إدعائهم بالمستندات المزورة محل الاتهامات السابقة متمكنين بهذه الوسيلة من الاستيلاء على أموالهم.