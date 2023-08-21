عاجل
د. أيمن محسب: توصيات الحوار الوطني تساهم في إحداث طفرة في القطاع الصناعي يا رب الكورة تموت.. زوجة مدحت شلبي: حياتي كرة مدورة بها نقاط سوداء
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نشرة أخبار الوفد الرياضية | الزمالك يفوز على الشعله اليمني ..الأهلي يتوصل لـ اتفاق مع كولر

نشره أخبار الوفد
نشره أخبار الوفد الرياضية

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، مساء يوم الاثنين ، نشرة أخبار الرياضة للكشف عن الكثير من الأحداث الكروية المثيرة، وتكشف عن  أبرز الأحداث والأخبار الرياضية التي حدثت على مدار اليوم.

اقرأ أيضًا…

txt

المشاركون في احتفالات العذراء في أسيوط بدرنكة يشيدون بالتنظيم متمنيين استغلاله سياحياً

txt

حملة للتبرع بالدم بدير درنكة تزامناً مع احتفالات صيام العذراء في أسيوط

صدمة في مدة غياب تريزيجيه بعد الكسر.. خارج مباراة مصر وإثيوبيا

تريزيجيه يحقق رقمًا مميزًا بعد هدفه العالمي أمام فاتح قره جمرك - بطولات

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الإثنين، مدة غياب محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون سبور التركي عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها أول أمس ضد جالطة سراي.

باقي التفاصيل من هنا

استعدادات الموسم الجديد.. بيراميدز يتسلح بالصفقات وتركيا تحتضن معسكره الخارجي

بيراميدز يكشف تفوق قطاع الناشئين | الأخبار المسائى

بدأت الأندية المصرية استعداداتها مبكرًا للموسم الكروي الجديد 2024-2023، وهو ما ينبئ بأننا سنكون على موعد بمنافسة من العيار الثقيل بالدوري الجديد، وذلك نتيجة لما شهدته الفترة الأخيرة من عقد صفقات قوية لأكثر من فريق والتحضير الذي تقوم به الأندية والمعسكرات الخاريجة المرتقبة.

باقي التفاصيل من هنا

موعد انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي ومانشستر سيتي

متى موعد كأس العالم للأندية 2023؟ وما هي الفرق المشاركة وأين يقام؟ | مصر Goal.com

تستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر المقبل حتى 22 من الشهر ذاته بمشاركة 7 أندية يأتي على رأسهم الأهلي ممثل القارة الأفريقية، ومانشستر سيتي بطل قارة أوروبا.
باقي التفاصيل من هنا

الأهلي يتوصل لـ اتفاق مع كولر لتمديد عقده موسمين

المهمة الرسمية الأولى للأهلي".. كولر يطلب تقرير شامل عن منافس الأحمر في دوري أبطال إفريقيا | كورة١١

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي اليوم الاثنين، وذلك فيما يخص مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

باقي الخبر من هنا

يد الزمالك يفوز على الشعلة اليمني في البطولة العربية


 

No description available.

فاز الفريق الأول بنادي الزمالك لكرة اليد على فريق الشعلة اليمني بنتيجة 51/14 وذلك في إطار أخر مباريات دور المجموعات في البطولة العربية لكرة اليد المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية (السوبر جلوب) والمقامة في دولة السعودية الشقيقة.

باقي الخبر من هنا

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك حتي 2027


أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الإثنين تعاقده رسميًا مع يحي خالد نجم الزمالك السابق لكرة اليد والمحترف في صفوف نادي فيزبريم المجري، وذلك بداية من الموسم القادم 2024 ولمدة 3 سنوات حتي 2027.

باقي الخبر من هنا

 