نشرة أخبار الوفد الرياضية | الزمالك يفوز على الشعله اليمني ..الأهلي يتوصل لـ اتفاق مع كولر

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، مساء يوم الاثنين ، نشرة أخبار الرياضة للكشف عن الكثير من الأحداث الكروية المثيرة، وتكشف عن أبرز الأحداث والأخبار الرياضية التي حدثت على مدار اليوم.

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صدمة في مدة غياب تريزيجيه بعد الكسر.. خارج مباراة مصر وإثيوبيا

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الإثنين، مدة غياب محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون سبور التركي عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها أول أمس ضد جالطة سراي.

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استعدادات الموسم الجديد.. بيراميدز يتسلح بالصفقات وتركيا تحتضن معسكره الخارجي

بدأت الأندية المصرية استعداداتها مبكرًا للموسم الكروي الجديد 2024-2023، وهو ما ينبئ بأننا سنكون على موعد بمنافسة من العيار الثقيل بالدوري الجديد، وذلك نتيجة لما شهدته الفترة الأخيرة من عقد صفقات قوية لأكثر من فريق والتحضير الذي تقوم به الأندية والمعسكرات الخاريجة المرتقبة.

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موعد انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي ومانشستر سيتي

تستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر المقبل حتى 22 من الشهر ذاته بمشاركة 7 أندية يأتي على رأسهم الأهلي ممثل القارة الأفريقية، ومانشستر سيتي بطل قارة أوروبا.

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الأهلي يتوصل لـ اتفاق مع كولر لتمديد عقده موسمين

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي اليوم الاثنين، وذلك فيما يخص مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

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يد الزمالك يفوز على الشعلة اليمني في البطولة العربية





فاز الفريق الأول بنادي الزمالك لكرة اليد على فريق الشعلة اليمني بنتيجة 51/14 وذلك في إطار أخر مباريات دور المجموعات في البطولة العربية لكرة اليد المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية (السوبر جلوب) والمقامة في دولة السعودية الشقيقة.

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باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك حتي 2027



أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الإثنين تعاقده رسميًا مع يحي خالد نجم الزمالك السابق لكرة اليد والمحترف في صفوف نادي فيزبريم المجري، وذلك بداية من الموسم القادم 2024 ولمدة 3 سنوات حتي 2027.

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