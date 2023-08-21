موعد انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي ومانشستر سيتي

تستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر المقبل حتى 22 من الشهر ذاته بمشاركة 7 أندية يأتي على رأسهم الأهلي ممثل القارة الأفريقية، ومانشستر سيتي بطل قارة أوروبا.





ويسجل الأحمر ظهوره التاسع في البطولة، بعد أن سبق وشارك بالمحفل العالمي 8 مرات، كما يسجل في النسخة المقبلة ظهوره الرابع على التوالى بعد أن شارك في كل من 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى تاريخيًا، والتي سبق تنظيمها من قبل في دول اليابان والإمارات وقطر والمغرب.

ومن المقرر أن تقام فعاليات قرعة البطولة يوم السابع من شهر سبتمبر المقبل بمدينة جدة السعودية.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2023

اتحاد جدة ممثلاً عن المملكة وبطل الدوري السعودي

أوراوا ريد داياموندز الياباني بطل قارة آسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل قارة أوروبا

الأهلي- بطل قارة إفريقيا.



ومن المقرر أن يتحدد بطل قارة أمريكا الجنوبية خلال الشهر المقبل ليكتمل عقد الأندية المتأهلة للمنافسات، التي ستشهد تغيير نظامها الحالي بزيادة أعداد الفرق بداية من نسخة عام 2025.