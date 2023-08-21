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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يد الزمالك يفوز على الشعلة اليمني في البطولة العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز الفريق الأول بنادي الزمالك لكرة اليد على فريق الشعلة اليمني بنتيجة 51/14 وذلك في إطار أخر مباريات دور المجموعات في البطولة العربية لكرة اليد المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية (السوبر جلوب) والمقامة في دولة السعودية الشقيقة.

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يد الزمالك يفوز على فانز الكاميروني في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية

تقدم الفارس الأبيض على فريق الشعلة اليمني في الشوط الأول بنتيجة 26/6

ويحصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة ثم يستأنف مبارياته يوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس وذلك في إطار دور الـ8 مع فريق الحشد العراقي في البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية وتقام المباراة في الساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

 

وخاض الزمالك حتى الآن 4 مباريات في منافسات الدور الأول، فاز في 3 مواجهات أمام وفاق عين التوتة الجزائري والهدى السعودي، والشعلة اليمني وخسر في مواجهة وحيدة أمام العربي الكويتي.

 

يقود الزمالك فنيا

أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

 

عبدالدايم يعتذر عن التواجد بنادي الزمالك

أكد أحمد عبدالدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك أن اعتذاره عن الاستمرار في منصبه بنادي الزمالك نهائي ولا رجعة فيه.

 

وأوضح عبدالدايم في تصريحات خاصة لبوابة الوفد أن ما تردد عن تواجده باللجنة المؤقتة التي تدير النادي غير صحيح، حيث انه أراد باستقالته رفع الحرج عن الجهة الإدارية ومنح الفرصة لوجوه جديدة تدير هذه المرحلة الحرجة.

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يد الزمالك يتعاقد مع محمد مجدي على سبيل الإعارة

وكشف عبدالدايم انه لا زال يمارس مهام عمله في الزمالك حتى يتم تعيين مسؤول جديد يقوم بتسليمه المهام بشكل رسمي .

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