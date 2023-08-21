صدمة في مدة غياب تريزيجيه بعد الكسر.. خارج مباراة مصر وإثيوبيا

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الإثنين، مدة غياب محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون سبور التركي عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها أول أمس ضد جالطة سراي.

ولم يتمكن المحترف المصري تريزيجيه من استكمال المباراة التي شارك بها كأساسي، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة 51 بعد التعرض لإصابة قوية في الضلوع، حرمته من الاستمرار وغادر محمولا على نقالة الملعب إلى المستشفى.

بيان طرابزون سبور بشأن إصابة تريزيجيه

وقال نادي طرابزون سبور في بيانه الرسمي أمس الأحد، على لسان رئيس الطاقم الطبي أحمد بشير: "نتيجة الفحص والتصوير التي خضع لها تريزيجيه في المستشفى، تبينت وجود كسر في الضلع من الجهة اليسرى للصدر، حيث بدأ فريقنا الطبي في علاج اللاعب، ولم يكشف بيان طرابزون سبور مدة غياب تريزيجيه عن الملاعب.

وخسر طرابزون سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي أمام حامل اللقب، حيث انتهت المباراة بفوز جالطة سراي بهدفين دون رد سجلهما ماورو إيكاردي مهاجم إنتر وباريس سان جيرمان السابق في الدقيقتين 23 و92.

بينما قال نيناد للصحفيين عقب اللقاء: "تريزيجيه لديه ضلع مكسور لسوء الحظ، الحكم لم يحتسب خطأ في هذا التدخل".

ولكن أفادت شبكة "Haber TS" التركية أن فترة غياب تريزيجيه ستتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين على الأكثر، وبالتالي، سيغيب المصري الدولي عن معسكر منتخب مصر المقبل في التوقف خلال شهر سبتمبر ومواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.