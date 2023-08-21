استعدادات الموسم الجديد.. بيراميدز يتسلح بالصفقات وتركيا تحتضن معسكره الخارجي

بدأت الأندية المصرية استعداداتها مبكرًا للموسم الكروي الجديد 2024-2023، وهو ما ينبئ بأننا سنكون على موعد بمنافسة من العيار الثقيل بالدوري الجديد، وذلك نتيجة لما شهدته الفترة الأخيرة من عقد صفقات قوية لأكثر من فريق والتحضير الذي تقوم به الأندية والمعسكرات الخاريجة المرتقبة.

وبحسب ما أعلنه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصري أن، الموسم الجديد قد يبدأ في منتصف شهر سبتمبر القادم، ولكن لم يتم الإستقرار بعد علي نظام المسابقة هل ستكون من دور واحد او مجموعتين أم سيكون بنفس نظام الموسم المنقضي.

ونعرض في السطور التالية أبرز تحضيرات بيراميدز للموسم الجديد:

بدأ نادي بيراميدز إستعداداته مبكرًا للموسم الجديد، والذي يستعد للموسم الجديد بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، وهو ما يعطي مؤشر لإنطلاقة قوية للفريق الباحث عن أول بطولة له في تاريخه.

حيث عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو منذ 15 أغسطس الجاري للتدريبات بملعب الفريق في ستاد الدفاع الجوي بعد انتهاء فترة الراحة، ويستعد لخوض معسكره الخارجي في تركيا والسفر يوم الجمعة المقبلة.

ونجح فريق بيراميدز بدعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من يوسف أسامة نبيه، سيف فاروق جعفر، ثنائي نادي الزمالك، والكونغولي فيستون مايلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، وثلاثي فيوتشر محمود مرعي، مهند لاشين، لاعبي فيوتشر، كما فعل بند شراء مصطفى فتحي، من نادي التعاون السعودي.

ويدخل فريق بيراميدز الموسم الجديد بمعنويات مختلفه، حيث يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعدما ختم الموسم الماضي الدوري في المركز الثاني.

ومن المقرر أن تسافر بثعة بيراميدز إلي تركيل يوم الجمعة المقبلة ويستمر المعسكر التحضيري الخارجي لبيراميدز فى تركيا لمدة 14 يومًا، على أن تعود إلى القاهرة يوم 7 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يتخلل المعسكر بعض المباريات الودية التي جهزها الجهاز الفني وتم الاتفاق عليها من أجل احتكاك اللاعبين بفرق على مستوى عالٍ، ومساعدتهم على استعادة حساسية المباريات بعد فترة الإجازة التي حصلوا عليها عقب انتهاء الموسم الماضى.