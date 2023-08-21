باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك حتي 2027

أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الإثنين تعاقده رسميًا مع يحي خالد نجم الزمالك السابق لكرة اليد والمحترف في صفوف نادي فيزبريم المجري، وذلك بداية من الموسم القادم 2024 ولمدة 3 سنوات حتي 2027.

ونشر حساب باريس سان جيرمان على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورة لنجم منتخب مصر لكرة اليد والزمالك السابق، مرتديا قميص الفريق الباريس، معلقا: «يحيى 2024».

وأوضح النادي الفرنسي في بيانه أنه تعاقد مع يحيى خالد صاحب ال25 عاما لمدة 3 سنوات بداية من يوليو عام 2024 بعد نهاية عقده مع فيزبرم المجري .

وبدأ يحيى خالد مسيرته في كرة اليد بنادي الزمالك قبل تألقه مع النادي منتخب مصر لينتقل لفيزبرم المجري في صيف عام 2019 على سبيل الإعارة قب لأن ينتقل بشكل نهائي في 2021 ، حيث حقق رحلة احتراف مميزة في النادي المجري محققا 7 ألقاب وأصبح واحد من أهم اللاعبين في الفريق والمجر ودوري أبطالأوروبا .