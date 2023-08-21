الأهلي يتوصل لـ اتفاق مع كولر لتمديد عقده موسمين

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي اليوم الاثنين، وذلك فيما يخص مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وكتب شوبير حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق عبر حسابه الرسمي: "‏رسميا كولر مدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين بالإضافة إلي الموسم الجديد وانفراجة كبيرة في مفاوضات سوزا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، لخوض معسكره بدولة النمسا استعدادًا لانطلاق فعاليات الموسم المقبل.

حيث استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي علي العودة من فترة الراحة يوم 24 أغسطس الجاري، علي أن يتدرب الفريق 4 أيام في ملعب بالجزيرة قبل السفر للخارج.

ومن المنتظر أن، يخوض الأهلي معسكره التحضيري للموسم الجديد في النمسا، وذلك بداية من 28 أغسطس وحتى العودة يوم 6 سبتمبر.

أما على صعيد الصفقات فنجحت إدارة الأهلي حتى الآن في إبرام 3 صفقات من العيار الثقيل، البداية كانت بالتعاقد مع إمام عاشور لمدة 5 سنوات قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، ثم المغربي رضا سليم من الجيش الملكي، ومن المنتظر أن تكون هناك صفقة ثالثة في مركز المهاجم والأقرب هو البرازيلي سوزا لاعب جيونبك الكوري الجنوبي.