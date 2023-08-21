موعد مباراة الشارقة الإماراتي و تراكتور الإيراني بدوري أبطال أسيا

يواجه الشارقة الإماراتي نظيره تراكتور الإيراني، مساء غد، على ملعب استاد يادكار إمام فى اطار دور الإقصائيات ضمن منافسات دوري أبطال أسيا.

موعد مباراة الشارقة الإماراتي و تراكتور الإيراني

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة مباراة الغد، أمام تراكتور الإيراني، فى تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الشارقة وتراكتور بدوري أبطال أسيا

وتذاع مباراة الشارقة وتراكتور مساء غد، بدور الإقصائيات ببطولة دوري أبطال أسيا عبر قناة عبر قناة بى ان سبورت AFC الأسيوية.