دوري أبطال أسيا.. موعد مباراة الوكرة القطري ونافباخور الأوزبكستاني والقنوات الناقلة

يلتقي الوكرة القطري ونافباخور الأوزبكستاني، مساء غد، على استاد الجنوب، فى المواجهة التى تجمعها فى اطار مرحلة دور الإقصائيات ضمن منافسات دوري أبطال أسيا.

موعد مباراة الوكرة ونافباخور بدوري أبطال أسيا

وتقرر انطلاق مباراة الوكرة القطري ونافباخور الأوزبكستاني، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء غد، ضمن منافسات دوري أبطال أسيا.

القناة الناقلة لمباراة الوكرة القطري و نافباخور الأوزبكستاني

وتذاع مباراة دوري الإقصائيات بين الوكرة ونظيره نافباخور، عبر قناة بى ان سبورت الأسيوية AFC وقناة الكأس القطرية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أسيا.